Обвинения со стороны Бюро экономической безопасности в том, что АЗС "АМИК Украина" подконтрольны россиянам, заставляют многих украинских водителей избегать этот бренд. Уже больше полугода заправки сети под арестом БЭБ. Тем временем компания подала в Европейский суд по правам человека против России, требуя 300 миллионов гривен в качестве компенсации за разрушенные обстрелами АЗС. Литовец Аудрис Стропус, генеральный директор "АМИК Украина", рассказал "Бизнес Телеграфу", как работает арестованная сеть.

Подозрения по поводу непрозрачной собственности и использования подставных владельцев в сети заправок Glusco очень стремительно привели к конфискации в пользу государства. Как Amic Energy удается избегать такого же сценария? Ведь подозрения аналогичны.

Я так понимаю, что активы отдаются в управление государства, если собственники под санкциями, поддерживают сторону агрессора. А поскольку идет война, у агрессора изымается имущество и передается АРМА. Эта логика ясна. Мы не представляем страну-агрессора, мы не поддерживаем россию и абсолютно патриотичны к Украине. Владельцы – австрийцы, менеджмент – литовско-украинский. Поэтому к нам не может быть таких претензий, что мы работаем на россию.

Есть ли у Amic Energy или его владельцев какая-либо связь или незавершенные расчеты с российской компанией Лукойл?

У нас на сегодняшний день никаких отношений с Лукойлом нет. Есть только история, мы историю отрицать не можем. Обратите внимание, что Лукойл до войны был одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину. Журнал "Нафторинок" ежемесячно печатал объемы поставок нефтепродуктов в Украину из России: первое место по объемам поставок занимала "Роснефть", второе – "Лукойл". Мы нефтепродукты в России не покупали. В целом же рынок покупал и покупал много. Но тогда и запрета на это не было. Мы не покупали, потому что логистика у нас была другая. У нас заправки сконцентрированы на юге и в центре, потому неэффективно было ввозить товар через Харьковскую область. Мы разошлись с россиянами давно и пошли разными путями задолго до того, как это сделали другие игроки на рынке.

Но ведь вы не будете отрицать, что продажа украинской сети Лукойл загадочным австрийским специалистам по инвестициям, которых на рынке бензина толком никто не знал, вызывает вопросі?

В 2014 году Лукойл продал свои заправки во многих странах: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Словакии и Кипре, кажется. Месяц назад я видел, что они продают свои румынские и молдавские активы. Нам интересно, почему мы получаем такие обвинения? Когда Лукойл продал сеть АЗС в Чехии компании MOL, это не вызывало никаких подозрений и сомнений у чехов. Olerex выкупил активы Лукойла в Эстонии – это также не вызывало вопросов. Лукойл понимал, что война, развязанная в Украине россией в 2014 году, приведет к снижению спроса на их продукцию и продавал активы. Это обычная практика. И эта распродажа продолжается сейчас.

Обвинения касаются не самой продажи, а фиктивных акционеров и менеджмента, которые могут до сих пор работать на россиян.

Я не участник процесса продажи активов в Украине. Но на момент продажи актив имел большие долги. В 2014 году активы Лукойла в Украине не приносили прибыли. Только операционный убыток компании в 2015 году составил около 10 млн евро. К моменту сделки покупатели актива не знали, из чего выплатить заработную плату работникам и осуществлять уплату других обязательств. Лукойл продавал на самом деле долги. Остались люди, работники и активы, которые не генерировали прибыли. Не было потоков обеспечения, все корпоративные клиенты ушли. Был ноль. Заправки стояли без бренда и без горючего месяцами. Поэтому нужно было найти компанию, которая могла купить долги и надеяться, что актив заработает. Помню, как приезжала польская группа, которая теперь работает в Orlen, другие игроки. Многие оценивали высокие риски приобретения актива и не соглашались на сделку. В 2016 году приехала литовская группа управленцев. В 2017 году я начал управлять активом.

На протяжении войны доля сети заправок Amic на украинском рынке сократилась с 7 до 2%.

Выводились ли с тех пор деньги с "АМИК Украина" на счета фирм, связанных с бывшими собственниками?

Все деньги за годы, которые мы работали и зарабатывали в Украине, остались в Украине. Ни копейка не выведена за пределы страны. С момента покупки сети Amic Energy инвестировала более 35 млн. долларов в экономику Украины. На сегодняшний день много средств сосредоточено в запасах, потому что поставщики просят предоплату. Десятки миллионов долларов сейчас находятся в остатках нефтепродуктов. Нас обвиняли в выводе дивидендов, но мы предоставили банковские выписки, подтверждающие, что дивиденды мы не выплачивали, а денежные средства оставались в Украине. Мы обвинялись в выплате процентов – мы предоставили выписки, что проценты не выплачивались, а наоборот – были прощены и отражены в доходах компании. Мы видим попытки безосновательных обвинений.

Произошли ли с 2014 года изменения в структуре акционеров Amic Energy после прихода в Украину? Это все еще малоизвестные специалисты по инвестициям, не имевшие опыта на рынке бензина?

А почему малоизвестные? Один из основателей Amic Energy — бывший генеральный директор и председатель правления OMV Group с опытом работы около 35 лет и в должности в правлении только более 9 лет, очень известный бизнесмен в Австрии. OMV Group входит в 500 крупнейших публичных компаний мира. Мы представляли в БЭБ биографии основателей и владельцев, их опыт и профессиональный путь. Это известные граждане Австрии. Кстати, перед соглашением о покупке активов в Литовской Республике Amic Energy проходила дополнительную проверку на предмет связанности с Россией и угрозы национальной безопасности Литвы. Это согласование предоставляет комиссия по оценке соответствия участников интересам национальной безопасности, поскольку с 2014 года россия для Литовской Республики страна, представляющая угрозу безопасности. Amic Energy это согласование получило. Это заключение наши адвокаты пытались присоединить к делу в Украине, но БЭБ отказалось его принимать.

"Ни одна копейка не выведена за пределы страны". Аудрис Стропус уверяет, что все доходы "АМИК Украина" инвестируются в бизнес.

"Это определенное временное неудобство"

В каком состоянии сейчас ваш конфликт с БЭБ, которое арестовало имущество "АМИК Украина" более полугода назад?

Мы пытались обжаловать решение по арестам. К сожалению, суд не взял на себя ответственность снять аресты в такой ситуации, учитывая какие страшилки БЭБ рассказывало о нас в пресс-релизах. Все остается, как было – права и имущество арестованы. Суть арестов в том, что имущество и акции на время расследования нельзя продавать, но мы этого и не планировали. Поэтому это ограничение для нас терпимо. Эмоционально это неприятно, но если быть прагматиком, то это определенное временное неудобство.

Если вы проиграли суд, значит, обвинения БЭБ имеют доказательства?

В этом деле есть две основные составляющие. Первое обвинение – в неуплате налогов (по данным БЭБ, недоплата составляет 270 млн грн — "Бизнес Телеграф"). Второе обвинение — будто бы выводили средства (по данным БЭБ, выведен 1 млрд. грн. — "Бизнес Телеграф"). Это абсолютная ложь. Наша отчетность проверена аудиторами и имеет положительный отзыв о ведении учета и соблюдении налогового законодательства. У налоговиков к нам нет никаких претензий. Мы так и не получили никакого расчета о том, какие налоги и за какой период мы вроде бы не уплатили. Второе обвинение базируется на сказке 2017 такого издания, как Антикор. Это издание опубликовало статью о том, что в компании сидят пророссийские менеджеры и связанные с россией австрийцы. Мол, все здесь работают на россию и на российскую компанию Лукойл. Эта история основывается на полном вымысле. БЕБ, имеющее доступ к любой информации в стране, от телефонных разговоров до слежки, опирается только на сказку из информационного ресурса Антикор. Наши юристы имели возможность ознакомиться с материалами дела и никаких других показаний и подтверждений, указывающих на нашу вину согласно выдвинутым обвинениям там нет.

Как вы собираетесь снимать арест?

Для нас не первоочередная задача снять аресты. Нас больше беспокоит то, что дело не рассматривается по сути, и это очень плохо для бизнеса. Поэтому мы добиваемся справедливости, обращаемся к высшим органам власти, чтобы рассмотрели наш вопрос предметно. Если нет других доказательств и обвинений, дайте нам стабильно работать и развивать бизнес, закройте дело. Что касается ареста, мы можем, конечно, пойти в суд и выиграть его, но мы этого не добиваемся. Снятие ареста – не самоцель. Это была бы такая дешевая игра. Мы хотим решать это дело по существу. По нашему мнению, обвинения по сути не расследуются, наши аргументы не прилагаются к делу. У нас сейчас целая процессуальная дилемма с БЭБ, потому что мы подаем доказательства в дело, а они нам их возвращают, не хотят брать, приходится обжаловать эти отказы.

Правда ли, что к решению проблемы вы привлекли посольство Австрии в Украине?

Посольство контролирует процесс. Мы откровенны с посольством. Говорить ложь послу — это как лгать на исповеди. Поэтому мы все ему рассказываем, и он открыто поддерживает нас. Для австрийского посольства наши основатели и бенефициары — известные граждане своей страны.

"Снятие ареста — не самоцель"

"С апреля начинаем импортировать нефтепродукты австрийского концерна OMV"

– Что будет дальше с ценами на бензин в Украине?

– Цены на топливо зависяит от трех компонентов: цена Platts, размер премии и стоимость логистики. Котировки Platts пока неизменны, премия дешевеет. Если и котировки снизятся – топливо подешевеет. В Украине стоимость топлива очень зависит от того, когда закончится война и какова будет логистика. Если Победа будет летом, такие прогнозы есть, тогда может восстановиться южный путь поставки нефтепродуктов через Черное море. Это расширит возможности и повлияет на стоимость доставки. Тогда уже будет два пути — юг и запад страны. Хотелось бы, чтобы решился вопрос с Приднестровьем, потому что это большая часть пограничной зоны и сразу прибавляется еще одна страна как логистический маршрут. Эти возможности будут влиять на стоимость доставки. Чем их больше, тем лучше для потребителей.

Правда ли, что подавляющее большинство литовского автогаза в Украине имеет сейчас российское происхождение, а Мажейкяйский НПЗ лишь переоформляет его для Украины?

Мажейкяйский НПЗ находится в Литве. Посмотрите на политические отношения России и Литвы, я себе сложно представляю, что такая ситуация может возникнуть. Литва – дальновидная страна, она построила терминал сжиженного газа еще в 2014 году. Мощности терминала по состоянию на 2014 год почти вдвое превышали потребности Литвы.

Вы покупаете сжиженный газ в Литве?

Наша компания импортирует газ производства Orlen, эпизодически подкупаем сжиженный газ на внутреннем рынке, импортируемый другими поставщиками. Мы отвечаем за весь ресурс, импортируемый самостоятельно – ресурс производства Orlen. А с апреля 2023 года начинаем импортировать нефтепродукты, производимые заводами австрийского концерна OMV.

Сколько времени нужно, чтобы значительно снизить долю российских нефтепродуктов на рынках Европы и Украины?

Она уже существенно понижена. Смотрите, россия производит 500 млн. т. нефти в год. Половину они оставляют себе. 200 млн. т. поставляют дружественным странам: Белоруссии, Китаю, Индии, Кубе. Остается 100 млн. Кто раньше покупал этот объем? Нидерланды, Финляндия, но они отказались. Много покупала Польша, потому что есть нефтепровод "Дружба", но россияне уже закрыли эти поставки в Польшу. Венгрия, Словения, Чехия, Германия, Литва – это небольшой объем. Польша подписала договор с Саудовской Аравией и получает 14 млн т оттуда. В Литву каждые три дня приходит корабль из 80 тыс. т. не российской нефти. Германия долго не замещала российские продукты, но через год построила уже несколько терминалов для сжиженного газа и собирается прокладывать трубу в Испанию, чтобы объединить потребление в этих странах. Россия думала, что ядерное оружие сработает первым, вторым будет природный газ. Как и все их танки это оружие превратилось в пшик. Путин воображает себя пупом земли. Такие люди бывают в истории раз в 100 лет, начиная с Людовика XIV, считавшего себя Солнцем. Если бы у Путина не было ядерного оружия, все было бы иначе.

Как вы оцениваете долю компании на рынке Украины?