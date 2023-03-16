Паливне самогубство: чому автогаз та дизель в Україні дешевшають і як це допомагає окупантам

Дешевизна автогазу та дизеля якому так радіють українські водії, насправді лише допомагає окупантам

Падіння цін на автогаз, який помітили багато українських автовласників, має свій зворотний бік, адже це сталося завдяки масовому імпорту ресурсу з росії, який потрапляє в Україну в основному через країни Балтії. За підрахунками деяких експертів, сьогодні до половини автогазу на ринку може бути з країни-окупанта. І це ще не головна проблема ринку, адже став з’являтись і російський дизель.

Ціни на автогаз впали, але чи це добре?

Як показують дані порталу Мінфін, із середини січня до середини березня ціни на автогаз в Україні впали приблизно на чверть, з 28,26 грн за літр 16 січня до 22,70 грн за літр 15 березня. Здавалося б, чудові новини для українських автовласників, але є серйозне "але".

Ще наприкінці січня низка ЗМІ повідомили про зростання продажів в Україні російського автогазу, який потрапляв до країни шляхом реекспорту із країн Балтії. Так, як писав Reuters, у 2022 році до балтійських країн було завезено автогазу з Росії більш ніж удвічі більше, ніж у 2021-му році, наприклад, у Латвії імпорт зріс на 77% — до 232 тисяч тонн, в Естонію на 42% — до 27 тисяч тонн, а до Литви одразу у 8,5 разів – до 72 тисяч тонн.

Таке зростання імпорту пояснювалося зниженою на 150-200 доларів на кожній тоні порівняно з цінами в Європі, при тому, що заборони на імпорт автогазу до Європи немає зовсім.

Зрозуміло, такий приріст імпорту автогазу особливо до Литви та Латвії просто не міг бути використаний на внутрішньому ринку обох країн і тому його надлишки було імпортовано вже в Україну. За підрахунками видання "Нафторинок", у грудні 2022 року до 15% всього імпорту автогазу (15 тисяч тонн) в Україну цього місяця припали на ці дві країни, тобто паливо насправді могло мати російське походження.

Як писав Forbes Україна, частка російського автогазу на українському ринку могла становити до 20-30%.

Це пояснювалося тим, що єдиним виробником автогазу у країнах Балтії був Мажейкяйський НПЗ у Литві з виробничими можливостями, що дозволяли експортувати за місяць до 3 тисяч тонн, за реального імпорту з Литви та Латвії у 15 тисяч тонн щомісяця.

Як "бодять" газ

За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, у "чистому" вигляді за документами російський автогаз в Україну не надходить, але його завжди можна змішати, адже якщо в суміші 49% російського палива, то воно вже не зважає на країну- окупанта.

"Так це трактує європейське законодавство. Щоправда, є великі сумніви, що в цих диво-міксах є щось окрім російського. Окремі партії автогазу оформляються просто на підставі паспортів якості латвійських сховищ, куди крім російського ресурсу більше нічого не надходить", — пише експерт на своїй сторінці у Facebook.

Тим не менш, особливих питань щодо походження газу зазвичай не ставлять, адже, по-перше, він приблизно на 300 доларів за тонну дешевше за дійсно європейське паливо, а по-друге, формальної заборони на експорт російського автогазу просто немає. Більше того, в Україні після року війни немає законодавчої заборони на експорт російських нафтопродуктів.

У результаті, за даними Консалтингової групи "А-95", до 50% імпорту всього автогазу в Україну — це російський автогаз, який прикривається сертифікатами про походження з інших країн. Причому з ринку через російський демпінг доводиться йти іншим постачальникам, насамперед європейським, наприклад, у березні фактично зник імпорт автогазу з Румунії.

Які компанії в "групі ризику"

Видання "Нафторинок" склало рейтинг компаній, чий імпорт багато в чому припадає на країни Балтії і може бути представлений тим самим російським паливом, яке потім продається в Україні.

Очолюють цей рейтинг такі мережі: ОККО, БРСМ-Нафта та Омнія Трейд.

Головні імпортери автогазу Джерело — Нафторинок

У мережі АЗС ОККО заявили, що нічого з Латвії не імпортують, а паливо везуть від виробників із європейських країн та Литви (Мажейкяйський НПЗ, що належить польській компанії ORLEN).

"Компанія ОККО не імпортує пальне з Латвії паливовозами. Останнім часом нафтопродукти імпортуємо в Україну із заводів-виробників Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Греції виключно залізницею та танкерами. І навіть у минулому, імпортуючи автопоїздами для забезпечення ринку пальним у період високого дефіциту, ми перевіряли походження пального та співпрацювали лише з відомими європейськими компаніями, тому без російського пального впевнені на 100%", — запевнили "Телеграф" у "ОККО".

У компанії БРСМ-Нафта "Телеграфу" підтвердили, що падіння цін пов’язане з надлишком автогазу на ринку, що веде до динамічного, кожні 3-4 дні, зниження цін.

"Ми намагаємося купувати паливо там, де це можливо і серед наших постачальників країни Балтії, Польща та інші європейські партнери. Справді, у 2022-му році в країни Балтії вдвічі зріс імпорт автогазу і це при тому, що їх загальне споживання дорівнює споживанню одного Києва. Зрозуміло, що ці додаткові обсяги це насамперед російський газ, ми намагаємося перевіряти країну, звідки походить паливо і перевіряти відповідні документи, але це ніяк не регулюється на державному рівні в законодавчому полі. російського автогазу чи палива сумнівного походження, що робило б їх імпорт невигідним", — пояснив "Телеграфу" директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

Слідом за автогазом йде дизель

Тим часом ситуація на паливному ринку України із засиллям російського продукту тільки погіршується, особливо після набрання чинності санкціями ЄС стосовно російських нафтопродуктів з 5 лютого. Тоді гранична ціна на російський дизель мала скласти 100 доларів за барель (159 літрів).

В результаті, як повідомляє Сергій Куюн, після 5 лютого російський дизель потік до України вже як алжирський, єгипетський, марокканський чи туніський. Особливо багато стало "турецького", оскільки Туреччина продовжує купувати і сиру нафту, і нафтопродукти з Росії, так у лютому "турецького" пального було 50 тис. т або 10% від загального імпорту дизеля Україною за минулий місяць.

Почав з’являтися і раніше екзотичний індійський дизель, якого також імпортували до 50 тисяч тонн і саме з Туреччини, до Індії йдуть сотні тисяч тонн російського палива, і розібратися наскільки цей дизель "індійський" — складно. Тобто, виходить, що тільки через Туреччину Україна може купувати до 100 тисяч тонн російського дизеля на місяць.

Непрямим свідченням насичення ринку російським дизелем є зниження цін на АЗС, так за даними того ж таки Мінфіну, з 16 січня по 14 березня дизель у роздробі подешевшав з 54,45 грн до 48,90 грн. за літр.

"Характерно, що подібні вантажі до Європи не проходять. І головний фільтр тут — банківська система: аналітики відстежують товарні потоки, виявляють токсичні вантажі та відмовляють у фінансуванні цих операцій. Але вже є відповідь ринку і на це — азіатські та арабські банки. До Європи ти навряд чи поїдеш, а ось в Україну – будь ласка!", — говорить про основний спосіб проникнення на український ринок російського дизеля Сергій Куюн.

Водночас, за словами експерта, можна не побоюватися появи на українському ринку ще й російського бензину.

"Бензин Росії майже не експортує, та й треба його для нашого ринку небагато, ці обсяги ми цілком можемо закрити за рахунок поставок з Європи", — пояснив "Телеграфу" Сергій Куюн, додавши, що кількість дизеля буде зростати.

Зазначимо, що ціна на бензин марки А-95 в Україні з 16 січня також впала — з 50,86 грн до 47,37 грн за літр, або приблизно в 1,5 рази менше, ніж ціни на автогаз та дизельне паливо, тобто напливу дешевого російського ресурсу немає.

Таким чином виходить, що в той час , як у світі розширюють санкції проти окупантів, і їх запровадження вимагають навіть традиційні сербські союзники Росії, українці продовжують купувати криваве російське паливо, спонсоруючи своє вбивство.

Більше того, в Україні, на думку Бюро економічної безпеки, продовжують процвітати мережі АЗС, які належать росіянам, що самі бізнесмени заперечують.