Зниження податків і не тільки: український бізнес отримає підтримку у період війни

Очікується зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на паливо

Після того, як Кабмін надав пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни, голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетьманцев розповів про деталі нового законопроєкту щодо підтримки українців та бізнесу у період воєнного стану в країні.

Подробиці юрист розкрив у себе у Facebook.

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Що передбачає цей закон:

Передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною.

Крім цього:

визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;

зменшення ПДВ з 20% до 7% та звільнення від акцизу на паливо;

з 20% та звільнення від акцизу на паливо; звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;

за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит; обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;

звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії рф.

Нагадаємо, що уряд України заявив, що не нараховуватиме штрафи за прострочену комуналку в період військового вторгнення росії.

Як повідомлялося раніше, МОЗ України зняло обмеження для аптек на продаж препаратів, які раніше видавалися лише за рецептом лікаря. Винятком залишаються лише наркотичні та психотропні речовини.