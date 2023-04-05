В Украине изменились цены на молочку: сколько в апреле стоит молоко, творог и сметана

Некоторые товары из молочки стали дешевле, однако есть и ощутимо подорожавшие

В Украине стремительно продолжают дорожать популярные овощи. Однако это не единственный товар, который в последнее время удивляет ценников. В частности, на рынках и магазинах изменились и цены на молоко и другую молочную продукцию.

Как сообщает портал "Минфин", ежедневно отслеживающий ценовую политику в стране, в начале апреля цена на молоко (жирность 1%) стала меньше — 38,60 гривны. В то же время, более жирное молоко (2,5%) обойдется украинцам в 40,66 гривны. Хотя еще в марте оно стоило в 38,75 гривны.

Что касается творога, то он по сравнению с прошлым месяцем стал дешевле. К примеру, если в начале марта молочный продукт стоил 67,84 гривны за 300 граммов, то сейчас цена стала меньше почти на 8 гривен – 60,07 гривен.

Кроме того, в апреле изменились и цены на сметану. Продукт (20%) в 340-граммовой упаковке сейчас стоит 45,13 гривны. А вот сметана с жирностью 15% стала дешевле — 39,17 гривны за упаковку в 350 граммов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что последний раз резкое удорожание молочной продукции наблюдалось в феврале.

Также напомним, что на украинских рынках ощутимо подешевела свекла.