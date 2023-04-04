Подорожчали у 2,5 рази: коли ціни на популярні овочі в Україні почнуть падати

Експерт розповів, які три овочі незабаром перестануть дорожчати

В Україні стрімко продовжують зростати ціни на популярні у покупців овочі. Така тенденція триватиме ще кілька місяців. Подорожчання зупиниться лише наприкінці червня.

Йдеться про ціни на такі овочі як огірки, помідори та цибулю. Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє OBOZREVATEL.

"Вони (овочі – Ред.) вже дорожчають, ціна вже більша у 2,5 раза, ніж була. Зростати вартість буде до кінця червня, а пригальмується зростання вже скоро, тому що люди просто перестануть купувати по 200 грн", – зазначив експерт.

Які зараз ціни на овочі в супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", середні ціни на цибулю сьогодні становлять 84,90 гривні за кілограм. Огірки продають у супермаркетах за ціною 189 гривень. А помідори обійдуться покупцям 79,17.

Також Пендзин підкреслив, що вартість великоднього кошика цього року буде на 25% вищою, ніж минулого. Найбільше змінилися ціни на курячі яйця – на 52%.

"За нашими підрахунками, ціна великоднього кошика зросте порівняно з минулим роком на 25%. Чому так сталося – ситуація досить зрозуміла, тому що ми маємо дуже високу інфляцію", – сказав Олег Пендзин.

Водночас м’ясні вироби стали дорожчими на 30-32%, а паска — на 30%. Молочні товари, зокрема сири, вершкове масло, подорожчали не так помітно — на 12-13%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні різко впала ціна на один з овочів борщового набору. Аналітики пояснили, із чим це пов’язано.