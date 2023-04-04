Подорожали в 2,5 раза: когда цены на популярные овощи в Украине начнут падать

Эксперт рассказал, какие три овоща вскоре перестанут дорожать

В Украине стремительно продолжают расти цены на популярные у покупателей овощи. Такая тенденция будет продолжаться еще несколько месяцев. Подорожание остановится только в конце июня.

Речь идет о ценах на такие овощи как огурцы, помидоры и лук. Об этом рассказал экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает OBOZREVATEL.

"Они (овощи. – Ред.) уже дорожают, цена уже больше в 2,5 раза, чем была. Расти стоимость будет до конца июня, а приторомозится рост уже скоро, потому что люди просто перестанут покупать по 200 грн", – отметил эксперт.

Какие сейчас цены на овощи в супермаркетах

По данным портала "Минфин", средние цены на лук сегодня составляют 84,90 гривны за килограмм. Огурцы продают в супермаркетах по цене 189 гривен. А помидоры обойдутся покупателям в 79,17.

Также Пендзин подчеркнул, что стоимость пасхальной корзины в этом году будет на 25% выше, нежели в прошлом. Больше всего изменились цены на куриные яйца — на 52%.

"По нашим подсчетам, цена пасхальной корзины вырастет по сравнению с прошлым годом на 25%. Почему так произошло – ситуация достаточно ясна, потому что у нас очень высокая инфляция", – сказал Олег Пендзин.

В то же время мясные изделия стали дороже на 30-32%, а кулич — на 30%. Молочные товары, в частности, сыры, сливочное масло, подорожали не так заметно — на 12-13%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине резко упала цена на один из овощей борщевого набора. Аналитики объяснили, с чем это связано.