В Украине резко подорожало мясо: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего подорожала свинина

В апреле в Украине изменились цены на многие популярные у покупателей продукты, в том числе подорожало и мясо. "Телеграф" расскажет, какая сейчас его стоимость в крупных украинских супермаркетах.

Так, по данным портала "Минфин", в апреле стала дороже свинина, курятина и говядина. На некоторые виды мяса цена за последний месяц стала выше в пределах 6-8 гривен. Больше всего выросла стоимость свинины.

Цены на курятину в супермаркетах

В период с марта по апрель стала дороже куриная голень. Сейчас килограмм продают по цене 80,45 гривен, а месяцем ранее — по 74,90. Также практически на гривну стала выше стоимость куриного филе. В апреле его средняя цена составляет 142,60 грн за килограмм.

Цены на свинину

Стоимость свинины в этом месяце выросла больше всего среди других видов мяса. К примеру, свиная лопатка подорожала со 162,37 до 170,35, а свиной ошеек — с 200,65 до 208,73.

Цены на свиные ребра стала выше со 164,86 до 169,96, а свиной шашлык подорожал со 180,16 до 186.

Цены на говядину

За последний месяц в крупных украинских супермаркетах подорожали говяжье ребра. Цена выросла со 144,49 до 152,98. В то же время подорожала говядина (гуляш). В марте килограмм продавали по 237,94, а сейчас — по 244,81.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к Пасхе в Украине взлетят цены на ряд продуктов. Эксперты посоветовали украинцам, чем стоит запастись заранее.