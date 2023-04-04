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Без луковой шелухи и красителей: как оригинально задекорировать яйца на Пасху (видео)

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Справятся даже дети
Справятся даже дети. Фото pexels.com

Необычное, но интересное оформление пасхальных яиц

Есть бесчисленное число способов украшения яиц для праздничного стола на Пасху. Но зачастую они трудоемкие и "грязные". Для одного из самых популярных способов покраски насобирать луковую шелуху, а потом еще долго отмывать после нее посуду, в которой красились яйца.

К счастью, существуют быстрые и аккуратные способы оформления пасхальных яиц. Один из них — декупаж. Процесс настолько простой, что с ним справятся даже дети.

Для его исполнения понадобятся белые яйца, красивые бумажные салфетки и яичный белок.

Как покрасить яйца с помощью салфеток

  1. С салфетки снимите белый слой и оставьте для работы только тот, на котором нанесен рисунок.
  2. Аккуратно вырежьте те части узора, которые вам больше всего нравятся.
  3. Приложите изображение на предварительно сваренное яйцо и промажьте его смоченной в яичном белке кисточкой.
  4. Дайте узору просохнуть. Для этого можно разложить яйца на решетку в духовке.

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#Яйца #Пасха #Писанки #Пасхальные яйца #Лайфхак