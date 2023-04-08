Що не можна освячувати на Великдень: які продукти заборонено класти у кошик

Подаємо два списки: того, що обов'язково має бути у кошику, і того, що класти в нього не можна ні в якому разі

Наближається головне християнське свято року — світлий Великдень. У католиків він настане вже завтра, 9 квітня, православні ж величатимуть Воскресіння Христа наступної неділі, 16 квітня. Напередодні, у Велику суботу, у храмах починаються святкові богослужіння, а священники освячують принесені паски та яйця.

Проте це далеко не всі продукти, які приносять на освячення віряни. У великодній кошик зазвичай потрапляє набагато більше різноманітних наїдків і навіть напоїв. При цьому далеко не всі знають, що саме потрібно класти до кошика, а що — під забороною. "Телеграф" вирішив скласти список продуктів, які можна і не можна освячувати на Великдень.

Що обов'язково треба покласти у великодній кошик

Обов’язково потрібно освятити паску — це символ небесного царства та воскресіння для всіх, хто увірував в Христа. Пекти святковий хліб можна в Чистий четвер, Страсну п'ятницю або ж в суботу вранці. Головне — робити це у спокої та з гарним настроєм.

— це символ небесного царства та воскресіння для всіх, хто увірував в Христа. Пекти святковий хліб можна в Чистий четвер, Страсну п'ятницю або ж в суботу вранці. Головне — робити це у спокої та з гарним настроєм. Ще один обов’язковий атрибут Великодня — фарбовані яйця. Вони символізують нове життя і відродження. Бажано покласти у кошик червоні крашанки, але церква при цьому не забороняє брати й інші.

Вони символізують нове життя і відродження. Бажано покласти у кошик червоні крашанки, але церква при цьому не забороняє брати й інші. Щось молочне : сир, сметана, масло, сирна паска абощо. Ці продукти є символами жертовності та ніжності, адже матір віддає своє молоко, вигодовуючи немовля. Зазвичай молочку кладуть у якусь невеличку посудину, а зверху малюють хрестик.

: сир, сметана, масло, сирна паска абощо. Ці продукти є символами жертовності та ніжності, адже матір віддає своє молоко, вигодовуючи немовля. Зазвичай молочку кладуть у якусь невеличку посудину, а зверху малюють хрестик. Можна взяти з собою і сіль — це не тільки оберіг, а й символ достатку та здоров’я. Свого часу Ісус називав своїх учнів "сіллю землі".

Хрін символізує незламність і силу духу, його теж можна покласти до великоднього кошика. Існує навіть легенда, що Ісуса Христа хотіли отруїти хріном, бо в той час — через специфічний смак — він вважався отруйною рослиною.

символізує незламність і силу духу, його теж можна покласти до великоднього кошика. Існує навіть легенда, що Ісуса Христа хотіли отруїти хріном, бо в той час — через специфічний смак — він вважався отруйною рослиною. М’ясо, ковбаси, сало, шинка — це символ душевного спокою та радості.

— це символ душевного спокою та радості. Кагор — це єдиний алкогольний напій, який застосовується у релігійних обрядах, тому його дозволяється класти у кошик та освячувати на Великдень.

це єдиний алкогольний напій, який застосовується у релігійних обрядах, тому його дозволяється класти у кошик та освячувати на Великдень. Зазвичай беруть з собою і невелику свічку — її запалюють безпосередньо під час освячення великодніх кошиків у храмі.

— її запалюють безпосередньо під час освячення великодніх кошиків у храмі. Доповнити кошик можна також красивими тематичними рушниками та гілочками вічнозелених рослин, які символізують вічне життя. Але це не обов’язково.

Що не можна класти у великодній кошик

Категорично забороняється брати на освячення кров’янку та інші страви з кров’ю. У священному Писанні сказано взагалі не вживати продукти з крові, тому тягнути їх із собою до церкви на це велике свято вважається гріхом. Не можна освячувати горілку, пиво та інший алкоголь (окрім Кагору). Не кладіть до великоднього кошика і ножів: якщо ви думаєте, що розрізати освячені продукти треба саме посвяченим ножем, то знайте, що це — не більш як забобон. Під забороною також гроші, прикраси та інші матеріальні цінності — їм не місце у великодньому кошику.

Раніше ми розповідали, що 9 квітня православні християни відзначатимуть Вербну неділю. У цей день заведено молитися про захист дітей від бід та нещасть — вважається, що саме на це свято така молитва стає сильнішою.