Мінімум зусиль: блогерка розкрила рецепт найпухкішої паски на Великдень

За цим рецептом паска виходить ароматна і дуже м’якенька

Великдень не за горами, а це означає, що пора розпочинати підготовку:думати про хороше, намивати вікна, і, звісно, збирати пасхальні рецепти.

Авторка каналу Kulinaly Blog поділилась рецептом пухкої смачнющої паски.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт

цукор – 150 г

молоко – 150 г

сметана – 150 г

ванільний цукор

ароматизатор

сіль – 1/3 ч. л.

борошно – 600 г

сухі дріжджі – 10 грамів

куркума – 1/3 ч. л.

Вершкове масло – 100 г

Сухофрукти, цукати – 150-200 г

Покроковий рецепт:

Яйця змішуємо з цукром до легкої піни. Додаємо сметану, тепле молоко, ароматизатор та ванільний цукор. Знову змішуємо і відставляємо. Просіюємо борошно. До нього додаємо сухі дріжджі, куркуму та сіль, перемішуємо. Поступово вмішуючи, вливаємо рідкі інгредієнти. Вимішуємо густе тісто. Накриваємо його плівкою і залишаємо на одну годину – щоб підійшло. Викладаємо тісто, на нього — м’яке масло. Вимішуємо все разом. Потрібна нам консистенція – тісто вологе, але до рук не липне. Додаємо промиті і підсушені сухофрукти, знову все змішуємо. Ділимо тісто на декілька частинок і розподіляємо по формочках. Приблизно на 40 хвилин залишаємо, щоб підійшли. Випікаємо 40-45 хвилин на нижньому рівні духовки при температурі 170 градусів. Якщо зверху почне припікатись – просто накрийте пасочки фольгою.

Після випікання дайте їм повністю вистигнути. Коли пасочки стануть кімнатної температури, їх можна прикрашати будь-яким улюбленим способом. Є багато рецептів глазурі, як традиційних, так і не дуже, тож кожен і кожна зможе обрати для себе відповідний.