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Мінімум зусиль: блогерка розкрила рецепт найпухкішої паски на Великдень

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
Найсмачніша ароматна паска
Найсмачніша ароматна паска. Фото pinterest.com

За цим рецептом паска виходить ароматна і дуже м’якенька

Великдень не за горами, а це означає, що пора розпочинати підготовку:думати про хороше, намивати вікна, і, звісно, збирати пасхальні рецепти.

Авторка каналу Kulinaly Blog поділилась рецептом пухкої смачнющої паски.

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт
  • цукор – 150 г
  • молоко – 150 г
  • сметана – 150 г
  • ванільний цукор
  • ароматизатор
  • сіль – 1/3 ч. л.
  • борошно – 600 г
  • сухі дріжджі – 10 грамів
  • куркума – 1/3 ч. л.
  • Вершкове масло – 100 г
  • Сухофрукти, цукати – 150-200 г

Покроковий рецепт:

  1. Яйця змішуємо з цукром до легкої піни. Додаємо сметану, тепле молоко, ароматизатор та ванільний цукор. Знову змішуємо і відставляємо.
  2. Просіюємо борошно. До нього додаємо сухі дріжджі, куркуму та сіль, перемішуємо.
  3. Поступово вмішуючи, вливаємо рідкі інгредієнти. Вимішуємо густе тісто. Накриваємо його плівкою і залишаємо на одну годину – щоб підійшло.
  4. Викладаємо тісто, на нього — м’яке масло. Вимішуємо все разом. Потрібна нам консистенція – тісто вологе, але до рук не липне. Додаємо промиті і підсушені сухофрукти, знову все змішуємо.
  5. Ділимо тісто на декілька частинок і розподіляємо по формочках. Приблизно на 40 хвилин залишаємо, щоб підійшли. Випікаємо 40-45 хвилин на нижньому рівні духовки при температурі 170 градусів. Якщо зверху почне припікатись – просто накрийте пасочки фольгою.

Після випікання дайте їм повністю вистигнути. Коли пасочки стануть кімнатної температури, їх можна прикрашати будь-яким улюбленим способом. Є багато рецептів глазурі, як традиційних, так і не дуже, тож кожен і кожна зможе обрати для себе відповідний.

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#Рецепт #Паска