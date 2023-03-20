Мінімум зусиль: блогерка розкрила рецепт найпухкішої паски на Великдень
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За цим рецептом паска виходить ароматна і дуже м’якенька
Великдень не за горами, а це означає, що пора розпочинати підготовку:думати про хороше, намивати вікна, і, звісно, збирати пасхальні рецепти.
Авторка каналу Kulinaly Blog поділилась рецептом пухкої смачнющої паски.
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт
- цукор – 150 г
- молоко – 150 г
- сметана – 150 г
- ванільний цукор
- ароматизатор
- сіль – 1/3 ч. л.
- борошно – 600 г
- сухі дріжджі – 10 грамів
- куркума – 1/3 ч. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Сухофрукти, цукати – 150-200 г
Покроковий рецепт:
- Яйця змішуємо з цукром до легкої піни. Додаємо сметану, тепле молоко, ароматизатор та ванільний цукор. Знову змішуємо і відставляємо.
- Просіюємо борошно. До нього додаємо сухі дріжджі, куркуму та сіль, перемішуємо.
- Поступово вмішуючи, вливаємо рідкі інгредієнти. Вимішуємо густе тісто. Накриваємо його плівкою і залишаємо на одну годину – щоб підійшло.
- Викладаємо тісто, на нього — м’яке масло. Вимішуємо все разом. Потрібна нам консистенція – тісто вологе, але до рук не липне. Додаємо промиті і підсушені сухофрукти, знову все змішуємо.
- Ділимо тісто на декілька частинок і розподіляємо по формочках. Приблизно на 40 хвилин залишаємо, щоб підійшли. Випікаємо 40-45 хвилин на нижньому рівні духовки при температурі 170 градусів. Якщо зверху почне припікатись – просто накрийте пасочки фольгою.
Після випікання дайте їм повністю вистигнути. Коли пасочки стануть кімнатної температури, їх можна прикрашати будь-яким улюбленим способом. Є багато рецептів глазурі, як традиційних, так і не дуже, тож кожен і кожна зможе обрати для себе відповідний.