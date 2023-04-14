Пасхальная корзина 2023: что категорически нельзя нести в церковь, а что обязательно нужно

Вашему вниманию инфографика с перечнями продуктов, которые можно святить на Пасху, и которые нельзя

Уже в это воскресенье, 16 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать важнейший в году праздник — Светлое Христово Воскресение. Напомним, что дата празднования Пасхи каждый год меняется, ведь высчитывается по лунному календарю, а также, что христиане западного и восточного обрядов отмечают в разные даты.

Этот светлый праздник издавна имеет ряд традиций, которых придерживаются верующие. К примеру, традиция посещения церкви и освящения праздничных угощений в этот праздник — обязательна для обеих обрядов.

"Телеграф" делится со своими читателями подробной инфографикой, в которой рассказываем, что можно и нельзя класть в пасхальную корзину. Также мы поведаем вам, чем отличаются праздничные наборы у верующих западного и восточного обрядов.

Пасхальная корзина 2023: что можно святить и что категорически нельзя нести в церковь на Пасху

Чем отличается пасхальная корзина у западных и восточных христиан

Особой разницы в пасхальных корзинах христиан западного и восточного обрядов нет, однако они все же есть. Их совсем немного:

К примеру, у католиков набор продуктов поменьше, чем у православных, ведь представители восточного обряда могут положить в свою корзину и мясо, и овощи. Также христиане восточного обряда святят вино, но только разрешенное в церкви — Кагор, а западного обряда — несут с собой бутылку с водой.

Разница также есть и в использовании свечи в церкви. Верующие восточного обряда вставляют ее в пасху и поджигают, а западного обряда держат свечу в руках.

И последнее — христиане западного обряда идут в церковь на Пасху с уже освященными продуктами, а православные восточного обряда освящают свои праздничные корзины в день Пасхи.

"Телеграф" ранее рассказывал, что запрещено делать на Пасху. Среди них вещи, о которых мы даже не задумывались.