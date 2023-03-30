Боец ВСУ призвал украинцев ограничить количество пасхальных передач на фронт: "Есть проблема"

Военные не всегда могут справиться с объемами народной помощи, особенно если она может быстро испортиться

В апреле большинство украинцев будут отмечать важный христианский праздник Пасхи. Праздновать его будут даже на передовой, однако некоторые военные обращают внимание неравнодушных граждан на наличие определенных проблем, связанных с этим. По словам военнослужащего Алексея Коновальца, объемы пасхальных вкусностей, которыми волонтеры и обычные украинцы одаривают бойцов на фронте, огромны. И не всегда можно успеть съесть абсолютно все, чтобы оно не успело испортиться.

Призыв ограничить подобные передачи военным Коновалец опубликовал на своей Facebook-странице. Он рассказал о собственном опыте пребывания на войне во время празднования Пасхи в 2022 году. В свое время он находился на позициях вблизи Запорожья.

"Я очень хорошо запомнил сколько посылок НП, от волонтеров или просто знакомых мы тогда получили — около 30 огромных ящиков. Мы их раздавали другим подразделениям, отдавали беженцам, раздавали проезжающим через блок-пост. Но каждый раз когда мы кого-то угощали — нас угощали в ответ. Потому что оказывалось, что у всех тех пасочек нереальное количество, и никто не знал куда их девать. А посылки все везли и везли... И получалось, что наши 30 ящиков никак не уменьшались!" — рассказывает военнослужащий.

Он подчеркивает, что кроме традиционных пасок и крашанок, украинцы щедро делились с бойцами колбасами, варениками и другими блюдами. Хранить это все было негде — обычно у подраздела есть всего один холодильник (если вообще есть). Именно поэтому уже через несколько дней все эти подарки стали реальной проблемой, ведь продукты начали портиться.

В подтверждение своих слов Алексей Коновалец даже добавил фото вареников, которые неделю хранились без холодильника.

К сожалению, чьи-то варенички, сделанные с любовью, так и не успели попробовать

"К чему все это я? Дорогие волонтеры, наши родные — если вы передаете еду ВСУ, то убедитесь, что она действительно нужна. Мы не голодаем. Да, нам хочется вкусненького и домашнего, но не в таком количестве. Спросите у военных, может те деньги, которые вы потратите на приготовление вкусностей, будет эффективнее передать на подразделение или просто задонатить", — предлагает боец с позывным "Роджер".

Интересно, что сообщение военного вызвало большой резонанс среди пользователей соцсети. Многие согласились с его предложением, понимая, какими иногда специфическими бывают условия пребывания представителей ВСУ на войне.

Но, как водится, есть и другая сторона медали. Некоторые не понимают, почему следует отказываться от помощи военным, а еще часть людей напоминает, что далеко не все могут быть обеспечены едой во время пребывания на фронте.

Напомним, что для христиан западного обряда Пасха наступит уже 9 апреля. Православные же будут отмечать праздник Воскресения Христова через неделю, 16 числа.

"Телеграф" ранее рассказывал, какой погодой природа может удивить украинцев на Пасху.