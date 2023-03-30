Когда в Украине отмечают Пасху в 2023 году: даты у католиков и православных

Христиане западного обряда отметят Пасху несколько раньше

Приближается Пасха – важнейшая дата для христиан. В Светлое Христово Воскресенье, как следует из названия, верующие прославляют знаменательное событие, о котором говорится в библейских писаниях: воскрешение Иисуса Христа. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечают Пасху в 2023 году католики, а на какую дату приходится праздник для православных. Разница в датах составляет неделю.

День Воскресения Христова отсчитывают от даты первого полнолуния после дня весеннего равноденствия. Так как эти события каждый год происходят в разные дни, то и праздничное воскресенье не является фиксированным, однако всегда находится в рамках периода с 4 апреля по 8 мая. Такая традиция отсчета заложена со времен первого Вселенского собора в истории христианства (также известен под названием Никейский).

Дата Пасхи в 2023 году у католиков и православных

Католики (христиане западного обряда) в 2023 году отмечают Пасху 9 апреля, а православные (восточный обряд) — 16 апреля. Такое расхождение возникло из-за использования разных календарей: григорианского и юлианского соответственно.

По григорианскому календарю Пасха наступает раньше, чем у православных

Напомним, Пасхе предшествует Вербное воскресенье. О дате и традициях этого светлого праздника ранее рассказывал "Телеграф". А также мы сообщали, когда будет Страстная пятница в 2023 году и что не следует делать в этот день.