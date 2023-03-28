Подъемное пособие для военных: что это за выплата и кто может на нее претендовать

Рассчитывать на выплаты могут три категории военных

Украинские военные имеют право на получение выплаты подъемного пособия. Его предоставляют военнослужащим в случае переезда его и членом его семьи на новое место службы. Однако этот вид выплат не распространяется на мобилизованных мужчин.

Заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль детально рассказал о том, для кого предусмотрена выплата пособия и сколько может получить военный, передает издание Today.ua.

Кто имеет право на подъемное пособие

военные, проходящие службу по контракту;

военные, проходящие кадровую военную службу;

лица, проходящие военную службу по призыву офицерского состава ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

В каких случаях выплачивается пособие

в случае передислокации воинской части;

в случае переезда на новое место военной службы (в другой населенный пункт) в связи с назначением на новую должность;

в случае зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения, военные колледжи, учебные центры со сроком обучения более шести месяцев (если за военнослужащим не сохраняется должность по его предыдущему месту службы).

Размер подъемного пособия военнослужащим

Общая сумма выплаты подъемного пособия равна месячному денежному обеспечению военного. Вместе с тем на каждого члена семьи, который переехал вместе с военнослужащим на новое место, выплачивают еще половину размера его денежного месячного довольствия.

Также при переезде выплачивают суточные, умноженные на сутки, которые военные проводит в пути, переезжая на новое место работы. Суточные выплачиваются и на каждого члена семьи, переехавшего с ним. Размер суточных определяет правительство.

Важно отметить, что подъемное пособие не выплачивается мобилизованным и гражданам, отправленным на место службы во время войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинским военным выплачивают компенсацию за ранение, полученное в ходе выполнение боевых задач. Однако есть девять причин, по которым военному могут отказать в предоставлении выплат.