Денежная компенсация за ранение: почему военные могут не получить выплаты

Есть девять причин, по которым военные не имеют права на получение выплат

Украинские военные могут рассчитывать на выплаты в размере 100 тысяч гривен от государства за полученное в ходе выполнение боевых заданий ранение или же за полученную инвалидность. Однако деньги защитникам выплачивают не во всех случаях.

Адвокат, член Совета Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ Оксана Миськив детально объяснила, при каких условиях военные не смогут получить компенсацию, передает издание Новини Live.

По ее словам, существует девять причин, на основании которых в выплатах военнослужащим по причине получения ранения или инвалидности будет отказано. К ним относят:

умышленное причинение вреда своему здоровью;

пребывание потерпевшего военнослужащего по месту жительства;

самовольное оставление военнослужащим места службы

умышленное совершение военным уголовного преступления, установленное обвинительным приговором суда или постановлением (определением) о закрытии уголовного производства;

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, не обусловленное технологическим процессом, которое явилось основной причиной несчастного случая и было подтверждено медицинскими заключениями;

нахождение военнослужащего, который получил ранение, в отпуске или в освобождении от расположения воинской части;

использование в личных целях без ведома командования транспортных средств, вооружения, оборудования, инструментов и материалов, принадлежащих воинской части или используемых ею;

ухудшение состояния здоровья в результате отравления алкоголем/наркотическими средствами/токсическими или ядовитыми веществами, при условии, что отравление не связано с влиянием этих веществ на пострадавшего военного вследствие их применения в технологическом процессе или неудовлетворительного хранения, или транспортировки, а потерпевший до наступления несчастного случая был отстранен от исполнения обязанностей командиром (начальником).

естественная смерть, наступившая в результате врожденных пороков здоровья.

Отмечается, что обстоятельства, при которых несчастные случи не признаны связанными с выполнением военнослужащего своих обязанностей, определяются в ходе служебного расследования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинских военных может получать выплаты в размере 50 тысяч гривен. Адвокат Роман Лихачев рассказал, кому и в каких случаях выплачивают эту сумму.