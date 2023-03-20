Украинские военные не получают "боевые" выплаты: адвокат назвал распространенную причину

Во время военного положения документооборот в воинских частях осложнен

Украинские военные, которые получают боевые выплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен, могут не получать свои деньги. Размер выплат зависит от боевой задачи и местонахождения военнослужащего. Однако бывают случаи, когда воины не получают положенных выплат.

О том, почему так происходит и что делать в таком случае рассказал адвокат Сергей Дубок в интервью "Житомир. Info". По его словам, такие ситуации возникают из-за того, что военная часть находится в разных уголках страны.

Адвокат рассказал, что строевая часть может находиться условно в Киеве, финансовая — к примеру, в Одессе, и из-за этого документооборот идет не так, как следовало бы. Если военнослужащему не пришли "боевые" выплаты, то выход только один — обращаться напрямую к командиру воинской части.

"Нужно сообщить, что согласно боевому распоряжению он выбыл в зону проведения боевых действий, находился на первой линии и, в связи с этим, просит доначислить данную выплату. Тогда они смогут поднять приказы о выплате денежного довольствия, дополнительного денежного вознаграждения и уже тогда смогут его доначислить", – пояснил адвокат.

Однако рассчитывать на то, что это произойдет быстро — не стоит, так как процесс это долгий и кропотливый. В среднем, на разбирательство и доначисление положенной выплаты требует несколько месяцев. Причина все та же — воинская часть потеряла часть документов при переезде в безопасное место, а у военнослужащего их попросту не может быть на руках.

К слову, касается это не только "боевых" выплат, но и выплат в связи с лечением или ранением. Решить это можно, обратившись в госпиталь.

"Бывает такое, что вопрос решается несколько месяцев, потому что у воинской части не хватает каких-либо документов о лечении. У военнослужащего их просто физически нет, потому что оригиналы он сдал в воинскую часть, а воинская часть, в связи с переездом, их банально могла потерять. Такое тоже бывало. Поэтому, чтобы сделать все правильно, нужно обратиться в госпиталь, чтобы получить копию выписки, направить в воинскую часть, чтобы она насчитала средства, и это действительно большой промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские воины могут получить финансовую помощь на решение бытовых проблем. Она выплачивается раз в год и предусмотрена в определенных случаях.