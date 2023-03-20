Українські військові не отримують "бойових" виплат: адвокат назвав поширену причину

Під час воєнного стану документообіг у військових частинах ускладнений

Українські військові, які отримують бойові виплати у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень, можуть не отримувати свої гроші. Розмір виплат залежить від бойового завдання та місцезнаходження військовослужбовця. Проте трапляються випадки, коли воїни не отримують належних виплат.

Про те, чому так відбувається і що робити в такому разі, розповів адвокат Сергій Дубок в інтерв’ю "Житомир. Info". За його словами, такі ситуації виникають через те, що військова частина знаходиться у різних куточках країни.

Адвокат розповів, що стройова частина може бути умовно в Києві, фінансова — наприклад, в Одесі, і через це документообіг іде не так, як було б слід. Якщо військовослужбовцю не прийшли "бойові" виплати, то вихід лише один — звертатися безпосередньо до командира військової частини.

"Потрібно повідомити, що згідно з бойовим розпорядженням він вибув у зону проведення бойових дій, перебував на першій лінії і, у зв’язку з цим, просить донарахувати дану виплату. Тоді вони зможуть підняти накази про виплату грошового забезпечення, додаткової грошової винагороди і вже тоді зможуть її донарахувати", – пояснив адвокат.

Однак розраховувати на те, що це відбудеться швидко, не варто, оскільки процес це довгий і кропіткий. У середньому, на розгляд і донарахування виплати потрібно кілька місяців. Причина та сама — військова частина втратила частину документів під час переїзду в безпечне місце, а у військовослужбовця їх просто не може бути на руках.

До речі, це стосується не тільки "бойових" виплат, а й виплат у зв’язку з лікуванням або пораненням. Вирішити це можна, звернувшись до шпиталю.

"Буває таке, що питання вирішується кілька місяців, тому що у військової частини не вистачає будь-яких документів про лікування. У військовослужбовця їх просто фізично немає, тому що оригінали він здав у військову частину, а військова частина у зв’язку з переїздом їх банально могла втратити. Таке теж бувало. Тому, щоб зробити все правильно, потрібно звернутися до шпиталю, щоб отримати копію виписки, направити до військової частини, щоб вона нарахувала кошти, і це справді великий проміжок часу", – резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські воїни можуть одержати фінансову допомогу на вирішення побутових проблем. Вона виплачується щорічно і передбачена у певних випадках.