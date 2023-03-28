Підйомна допомога для військових: що це за виплата та хто може на неї претендувати

Розраховувати на виплати можуть три категорії військових

Українські військові мають право на отримання виплати підйомної допомоги. Її надають військовослужбовцям у разі переїзду його та членів його сім’ї на нове місце служби. Однак, цей вид виплат не поширюється на мобілізованих чоловіків.

Заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль детально розповів про те, для кого передбачено виплату допомоги та скільки може отримати військовий, передає видання Today.ua.

Хто має право на підйомну допомогу

військові, які проходять службу за контрактом;

військові, які проходять кадрову військову службу;

особи, що проходять військову службу на заклик офіцерського складу ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

У яких випадках виплачується допомога

у разі передислокації військової частини;

у разі переїзду на нове місце військової служби (інший населений пункт) у зв’язку з призначенням на нову посаду;

у разі зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових коледжів, навчальних центрів зі строком навчання більш як шість місяців (якщо за військовослужбовцем не зберігається посада за його попереднім місцем служби).

Розмір підйомної допомоги військовослужбовцям

Загальна сума виплати підйомної допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військового. Водночас на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із військовослужбовцем на нове місце, виплачують ще половину розміру його грошового місячного забезпечення.

Також при переїзді виплачують добові, помножені на добу, яку військовий проводить у дорозі, переїжджаючи на нове місце роботи. Добові виплачуються і на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним. Розмір добових визначає уряд.

Важливо відзначити, що підйомна допомога не виплачується мобілізованим та громадянам, відправленим на місце служби під час війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським військовим виплачують компенсацію за поранення, отримане під час виконання бойових завдань. Проте є дев’ять причин, з яких військовому можуть відмовити у наданні виплат.