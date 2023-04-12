Пасха-2023, комендантский час и патрули. Как будут праздновать в условиях военного положения в разных городах Украины
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Православные и греко-католики будут праздновать Пасху 16 апреля
Это уже будет вторая Пасха, которую украинцы встречают в условиях полномасштабной войны.
Традиционные всенощные службы, походы с корзинами в церковь будут ограничиваться реалиями войны: комендантским часом, необходимостью планировать маршрут в церковь учитывая воздушные тревоги.
Большинство приходов разрешили прихожанам святить корзины в субботу днем. А в прифронтовых и освобожденных населенных пунктах запрещено посещать кладбища (Харьковская и Херсонская обл.).
"Телеграф" рассказывает о том, как в этом году будут работать церкви и можно ли пойти домой разговляться сразу после всенощной:
Комендантский час в разных городах
Комендантский час в Украине на Пасху отменять не будут, но в некоторых регионах его сократят (как в Кропивницком 15-го и 16-го апреля):
- Закарпатская область — комендантского часа нет;
- Винницкая область — с 00:00 до 5:00;
- Донецкая область — с 21:00 до 5:00;
- Житомирская область — с 00:00 до 5:00;
- Запорожская область — с 23:00 до 5:00;
- Ивано-Франковская область — с 00:00 до 5:00;
- Кировоградская область — с 23:00 до 4:00;
- Львовская область — с 00:00 до 05:00.
- Луганская область — с 21:00 до 5:00;
- Николаевская область — с 00:00 до 5:00;
- Одесская область — с 00:00 до 5:00;
- Полтавская область — 00:00 до 4:00;
- Сумская область — с 23:00 до 4:00;
- Тернопольская область — с 00:00 до 04:00;
- Херсонская область — с 20:00 до 6:00;
- Хмельницкая область — с 00:00 до 3:00;
- Черкасская область — с 00:00 до 4:00;
- Черновицкая область — с 00:00 до 5:00;
- Черниговская область — с 00:00 до 4:00.
- Киев и область — 00:00 до 05:00.
Киев: вечерние и утренние молебны
В Киеве молебны запланированы в 163 культовых сооружениях, передает КМВА. Храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля:
- 15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00.
- 16.04.2023 запланированы утренние молебны — в период с 05:00 до 18:00.
Большинство храмов и священников позволят освящать корзины в субботу.
Ночью главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Facebook. Находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих.
УГКЦ в расписании указывает лишь время вне комендантского часа (Патриарший собор Воскресения Христова, Киев):
Большая суббота, 15 апреля:
09:00 — Вечерняя с Литургией Василия Великого
15:00 — Освящение куличей
Светлое Христово Воскресение. Пасха, 16 апреля:
7:30 — Надгробное, Пасхальная утреня, Архиерейская Божественная Литургия и освящение куличей (прямая трансляция на "Живом телевидении").
11:00 — Божественная Литургия, освящение куличей.
18:00 – Пасхальная вечерняя.
Дополнительные патрули в Лавре
В Киеве усилят меры безопасности на Пасху, в частности, патрульная полиция и Добровольческие формирования территориальных общин будут патрулировать Киево-Печерскую лавру.
Оттуда до сих пор отказывается уезжать УПЦ МП, а митрополит ПЦУ Эпифаний проведет Пасхальную службу в Успенском соборе. Скорее всего, молитва будет после комендантского часа утром.
Будут также патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих. Всего для поддержки правопорядка в Киеве привлекут более тысячи полицейских, около 120 добровольцев и 500 сотрудников муниципальной охраны.
Львов: Ночных Богослужений не будет
Во Львове владыки всех конфессий согласились не проводить всенощные. Верующие смогут присоединиться к молитве вечером перед комендантским часом и утром после нее. Напомним, что комендантский час в городе действует с 00:00 до 05:00.
Собор святого Юра УГКЦ начнет благословение куличей еще в 12:00 в субботу, оно продлится до 20:00. В воскресенье Божественная литургия начнется в 8:00.
Свято-Покровский кафедральный Собор ВЦУ на ул. Грушевского, 2, приступит к освящению пасхальных приношений в 11:00 в субботу. В воскресенье в 6:30 будет полноношница, а в 7:00 – Пасхальная Утреня.
Харьков без "гробков"
В городе будут закрыты для посещения все кладбища из-за минной опасности. Патрульная полиция будет патрулировать кладбища, чтобы не допустить несчастных случаев.
Комендантский час менять не будут, поэтому во время него не будет проходить освящение ремней и службы в церквях.
Освящение куличей будет продолжаться в течение всего светового дня.
Другие города
Так, Винницкий кафедральный собор ПЦУ 16 апреля 2023 года откроется лишь в 5 утра в связи с комендантским часом, хотя в 00:00 – там будет продолжаться Божественная литургия.
В Ивано-Франковске начальник отдела внутренней политики горсовета Игорь Кинаш обнародовал расписание богослужений в храмах города.
Так, собор Воскресения Христова УГКЦ:
15 апреля в 8:00 — вечерняя служба Божья (с 16:00 до 21:00 посвящение ремней);
16 апреля в 8:00 — служба Божия и освящение куличей. В 12:00 — служба Божья.
Свято-Троицкий кафедральный собор ВЦУ:
15 апреля в 9:00 – Божественная литургия (с 14:00 до 21:00 освящения куличей);
16 апреля в 5:00 – Пасхальная митрополичья божественная литургия (освящение куличей).
Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ:
15 апреля в 9:00 – Божественная литургия;
16 апреля в 6:00 и 10:00 – Пасхальная литургия (освящение куличей).
Приходско-гарнизонный храм Рождества Христова ПЦУ:
15 апреля с 16:00 до 18:00 – освящение куличей;
16 апреля в 6:00 – Божественная литургия (освящение куличей).
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