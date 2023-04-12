Пасха-2023, комендантский час и патрули. Как будут праздновать в условиях военного положения в разных городах Украины

Православные и греко-католики будут праздновать Пасху 16 апреля

Это уже будет вторая Пасха, которую украинцы встречают в условиях полномасштабной войны.

Традиционные всенощные службы, походы с корзинами в церковь будут ограничиваться реалиями войны: комендантским часом, необходимостью планировать маршрут в церковь учитывая воздушные тревоги.

Большинство приходов разрешили прихожанам святить корзины в субботу днем. А в прифронтовых и освобожденных населенных пунктах запрещено посещать кладбища (Харьковская и Херсонская обл.).

"Телеграф" рассказывает о том, как в этом году будут работать церкви и можно ли пойти домой разговляться сразу после всенощной:

Комендантский час в разных городах

Комендантский час в Украине на Пасху отменять не будут, но в некоторых регионах его сократят (как в Кропивницком 15-го и 16-го апреля):

Закарпатская область — комендантского часа нет;

Винницкая область — с 00:00 до 5:00;

Донецкая область — с 21:00 до 5:00;

Житомирская область — с 00:00 до 5:00;

Запорожская область — с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область — с 00:00 до 5:00;

Кировоградская область — с 23:00 до 4:00;

Львовская область — с 00:00 до 05:00.

Луганская область — с 21:00 до 5:00;

Николаевская область — с 00:00 до 5:00;

Одесская область — с 00:00 до 5:00;

Полтавская область — 00:00 до 4:00;

Сумская область — с 23:00 до 4:00;

Тернопольская область — с 00:00 до 04:00;

Херсонская область — с 20:00 до 6:00;

Хмельницкая область — с 00:00 до 3:00 ;

— с ; Черкасская область — с 00:00 до 4:00;

Черновицкая область — с 00:00 до 5:00;

Черниговская область — с 00:00 до 4:00.

Киев и область — 00:00 до 05:00.

Киев: вечерние и утренние молебны

В Киеве молебны запланированы в 163 культовых сооружениях, передает КМВА. Храмы и соборы будут открыты для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16-го апреля:

15.04.2023 вечерние молебны проведут в период с 15:00 до 23:00 .

. 16.04.2023 запланированы утренние молебны — в период с 05:00 до 18:00.

Большинство храмов и священников позволят освящать корзины в субботу.

Ночью главные закрытые богослужения будут транслироваться онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Facebook. Находиться в храмах в это время может быть исключительно духовенство с ограничением доступа для верующих.

УГКЦ в расписании указывает лишь время вне комендантского часа (Патриарший собор Воскресения Христова, Киев):

Большая суббота, 15 апреля:

09:00 — Вечерняя с Литургией Василия Великого

15:00 — Освящение куличей

Светлое Христово Воскресение. Пасха, 16 апреля:

7:30 — Надгробное, Пасхальная утреня, Архиерейская Божественная Литургия и освящение куличей (прямая трансляция на "Живом телевидении").

11:00 — Божественная Литургия, освящение куличей.

18:00 – Пасхальная вечерняя.

Дополнительные патрули в Лавре

В Киеве усилят меры безопасности на Пасху, в частности, патрульная полиция и Добровольческие формирования территориальных общин будут патрулировать Киево-Печерскую лавру.

Оттуда до сих пор отказывается уезжать УПЦ МП, а митрополит ПЦУ Эпифаний проведет Пасхальную службу в Успенском соборе. Скорее всего, молитва будет после комендантского часа утром.

Будут также патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих. Всего для поддержки правопорядка в Киеве привлекут более тысячи полицейских, около 120 добровольцев и 500 сотрудников муниципальной охраны.

Львов: Ночных Богослужений не будет

Во Львове владыки всех конфессий согласились не проводить всенощные. Верующие смогут присоединиться к молитве вечером перед комендантским часом и утром после нее. Напомним, что комендантский час в городе действует с 00:00 до 05:00.

Собор святого Юра УГКЦ начнет благословение куличей еще в 12:00 в субботу, оно продлится до 20:00. В воскресенье Божественная литургия начнется в 8:00.

Свято-Покровский кафедральный Собор ВЦУ на ул. Грушевского, 2, приступит к освящению пасхальных приношений в 11:00 в субботу. В воскресенье в 6:30 будет полноношница, а в 7:00 – Пасхальная Утреня.

Харьков без "гробков"

В городе будут закрыты для посещения все кладбища из-за минной опасности. Патрульная полиция будет патрулировать кладбища, чтобы не допустить несчастных случаев.

Комендантский час менять не будут, поэтому во время него не будет проходить освящение ремней и службы в церквях.

Освящение куличей будет продолжаться в течение всего светового дня.

Другие города

Так, Винницкий кафедральный собор ПЦУ 16 апреля 2023 года откроется лишь в 5 утра в связи с комендантским часом, хотя в 00:00 – там будет продолжаться Божественная литургия.

В Ивано-Франковске начальник отдела внутренней политики горсовета Игорь Кинаш обнародовал расписание богослужений в храмах города.

Так, собор Воскресения Христова УГКЦ:

15 апреля в 8:00 — вечерняя служба Божья (с 16:00 до 21:00 посвящение ремней);

16 апреля в 8:00 — служба Божия и освящение куличей. В 12:00 — служба Божья.

Свято-Троицкий кафедральный собор ВЦУ:

15 апреля в 9:00 – Божественная литургия (с 14:00 до 21:00 освящения куличей);

16 апреля в 5:00 – Пасхальная митрополичья божественная литургия (освящение куличей).

Свято-Покровский кафедральный собор ВЦУ:

15 апреля в 9:00 – Божественная литургия;

16 апреля в 6:00 и 10:00 – Пасхальная литургия (освящение куличей).

Приходско-гарнизонный храм Рождества Христова ПЦУ:

15 апреля с 16:00 до 18:00 – освящение куличей;

16 апреля в 6:00 – Божественная литургия (освящение куличей).

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