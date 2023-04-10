Исторический момент. Какие общины украинских православных уже отказались от УПЦ МП
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Церковный бум продолжается, перед пасхальными праздниками было несколько громких случаев переходов в ПЦУ
В последние недели в Украине ускорились процессы переходов общин церквей УПЦ МП в Православную Церковь Украины (ПЦУ). Первые молитвы на украинском уже прозвучали в ряде храмов Винницкой области, на прошлой неделе отказались от УПЦ МП в их главном храме во Львове.
В эти минуты происходит процесс перехода в Каменце-Подольском, где уже три дня верующие УПЦ МП препятствуют полному переходу. Рассказываем об этих событиях подробнее.
Сколько церквей уже перешли в ПЦУ
С начала полномасштабной войны до конца 2022 года в ПЦУ перешли 214 религиозных общин, а с начала 2023 года — еще 63 общины.
Такую информацию приводит сервис мониторинга регистрационных данных Опендатабот.
Почти треть, перешедших в этом году, находится на Киевщине — это 20 церквей. Среди лидеров Винницкая и Хмельницкая области, там по 10 религиозных учреждений с начала года.
В Украине остается 8505 церквей, подчиняющихся УПЦ МП. В "Опендатабот" обратили внимание, что переход к ПЦУ происходит медленно, однако в течение последних недель и этих выходных ситуация ускорилась.
УПЦ-пад на Хмельнитчине после избиения воина
После того как в храме УПЦ МП областного центра в Хмельницкой области священники избили военного (он поинтересовался, сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы люди прекратили ходить в УПЦ МП), общины области начали массово переходить в ПЦУ.
Первым стал Свято-Покровский кафедральный собор (тогда, где избили военного), община согласилась перерегистрировать храм в ПЦУ. А уже в воскресенье, 9 апреля, там состоялось первое праздничное богослужение на украинском языке и освящение ивы, передает "Суспільне".
Далее, 9 апреля местные жители проголосовали за переход двух храмов в Нетешине. Речь идет о соборе "Неопалимая купина" и церкви Святой Параскевы.
В ПЦУ перешли или решили перейти общины Староконстантинова, Каменец-Подольского и Шепетовки.
Схватки в Каменце-Подольском
Здесь священники УПЦ МП уже несколько дней подряд отказываются отдавать ключи от собора Александра Невского, являющегося главным православным собором. Прихожане устраивают крестные ходы, взяли церковь в кольцо, между ними происходят стычки
Священники УПЦ МП говорят о попытках захвата от ПЦУ, хотя община города проголосовала за переход храма к ПЦУ еще 8 апреля. Сторонники УПЦ МП не пускают туда ревизионную комиссию
В понедельник, 10 апреля, две сотни прихожан УПЦ МП блокируют вход в собор и не дают зайти в храм людям, требующим перехода собора в ПЦУ. Они принесли украинское знамя и поют молитвы. Кое-где между прихожанами возникают стычки.
В Ровенской обл. вообще запретили УПЦ МП
Ровенский облсовет на внеочередной сессии 10 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в Ровенской области и отменил решения своих предшественников, касающихся ее деятельности.
Это означает, что упразднен ряд уставов религиозных общин, а также передача им в пользование церквей и монастырей. В УПЦ МП тоже не планируют сдаваться и говорят, что церкви покидать не планируют.
В самом Ровно прекратили право пользования земельными участками для УПЦ МП.
Львов и область
Во Львове 5 апреля прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ. Теперь храм будет называться в честь Святого Юрия Победителя.
Переходу в ПЦУ пытались препятствовать неизвестные молодые люди. Однако в храме уже состоялось первое богослужение на украинском языке, а в воскресенье верующие ПЦУ уже посвятили там иву.
6 апреля в Сиховском районе Львова снесли незаконно возведенную церковь-киоск УПЦ МП. После чего мэр города Андрей Садовый в Telegram заявил, что УПЦ МП перестала существовать во Львове.
В Трускавце 10 апреля приход церкви святого Илии подал обращение о принятии в ПЦУ, такое решение было принято 9 апреля на собрании религиозной общины.
В Бориславе 8 апреля был опечатан храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП. Городской совет решил принять такое решение после того, какое общество обратилось к духовенству и прихожанам с предложением перейти в ПЦУ, но часть из них отказалась.
Винничина: церкви, перешедшие в ПЦУ, сейчас переполнены
В Винницкой обл. еще четыре общины присоединились к ПЦУ, передает "Укринформ". Это:
- три общины в Жмеринском районе,
- одну в Винницкой области.
Первые литургии на украинском языке прошли в храм и Архистратига Божьего Михаила с. Долгополевка Винницкого района, в храме Чуда Архистратига Божьего Михаила в Лопатинке Жмеринского района и в храме Святого Апостола Иоанна Богослова села Ров Жмеринского района.
В с. Грабовцы были противостояния верующих и священников УПЦ МП, которые препятствовали прихожанам совершать богослужения в церкви. Но верующие ПЦУ сумели отстоять свои права.
Украинский язык теперь звучит во время службы в Покровском храме с. Саинка Могилев-Подольского района и храм Святого Димитрия Солунского с. Поселок Гниванской общины, передает "20 минут ". Местное издание сообщило, что в церковь, перешедшие в ПЦУ, ныне переполнены верующими. Они сделали свой выбор осознанно.
"Храм был переполнен верующими, которые впервые молились в своей церкви на родном языке. Во время Молебня были провозглашены молитвы за Украину и победу украинского войска ", — говорится на странице Винницко-Барской епархии ПЦУ.
В Житомирской области пришлось срезать замок
В Иршанске Житомирской области 8 апреля более полтысячи жителей общины собрались возле Свято-Покровского храма, чтобы получить ключи от церкви, которая переходит в ПЦУ, передает "Суспільне".
Ранее община и настоятель подписали соглашение, что он передаст ключи. Но священник УПЦ МП отказался переходить и, несмотря на договор, ключи спрятал. Поэтому община во главе со священником ПЦУ вошла в храм, просто срезав замок на дверях. Оттуда исчезли необходимые для богослужения вещи общины.
Черкасская область
В селе Малая Севастяновка Черкасской община храма Покрова Пресвятой Богородицы 8 апреля решила перейти в ПЦУ. Такую инициативу поддержали 110 прихожан.
Это не полный список, а лишь некоторые примеры тенденции, которая носит исторический характер. Своим шансом перейти в ПЦУ воспользовались также в Кировоградской области — там в прошлую пятницу в церкви с. Разумка впервые за 20 лет молились на украинском языке.
К сожалению, стычки при переходе общин к ПЦУ, иногда сопровождаются трагическими случаями. Так, 8 апреля в селе Липовец на Киевщине во время толкотни возле храма между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер 61-летний дедушка. У прихожанина Православной церкви Украины тяжелая болезнь сердца и умерла от сердечного приступа. Общество приняло решение о переходе храма в подчинение ПЦУ, но священник УПЦ МП препятствовал их доступу к храму.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Киево-Печерскую лавру уже 13-й день подряд отказывается покидать УП МП. Сегодня туда тоже должна была прийти комиссия Минкульта.
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Сегодня оравшую под Лаврой фанатку УПЦ МП Викторию Кохановскую забрали в СБУ.