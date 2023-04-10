Исторический момент. Какие общины украинских православных уже отказались от УПЦ МП

Церковный бум продолжается, перед пасхальными праздниками было несколько громких случаев переходов в ПЦУ

В последние недели в Украине ускорились процессы переходов общин церквей УПЦ МП в Православную Церковь Украины (ПЦУ). Первые молитвы на украинском уже прозвучали в ряде храмов Винницкой области, на прошлой неделе отказались от УПЦ МП в их главном храме во Львове.

В эти минуты происходит процесс перехода в Каменце-Подольском, где уже три дня верующие УПЦ МП препятствуют полному переходу. Рассказываем об этих событиях подробнее.

Сколько церквей уже перешли в ПЦУ

С начала полномасштабной войны до конца 2022 года в ПЦУ перешли 214 религиозных общин, а с начала 2023 года — еще 63 общины.

Такую информацию приводит сервис мониторинга регистрационных данных Опендатабот.

Карта общин, перешедших в ПЦУ

Почти треть, перешедших в этом году, находится на Киевщине — это 20 церквей. Среди лидеров Винницкая и Хмельницкая области, там по 10 религиозных учреждений с начала года.

В Украине остается 8505 церквей, подчиняющихся УПЦ МП. В "Опендатабот" обратили внимание, что переход к ПЦУ происходит медленно, однако в течение последних недель и этих выходных ситуация ускорилась.

УПЦ-пад на Хмельнитчине после избиения воина

После того как в храме УПЦ МП областного центра в Хмельницкой области священники избили военного (он поинтересовался, сколько еще украинцев должно погибнуть, чтобы люди прекратили ходить в УПЦ МП), общины области начали массово переходить в ПЦУ.

Первым стал Свято-Покровский кафедральный собор (тогда, где избили военного), община согласилась перерегистрировать храм в ПЦУ. А уже в воскресенье, 9 апреля, там состоялось первое праздничное богослужение на украинском языке и освящение ивы, передает "Суспільне".

Далее, 9 апреля местные жители проголосовали за переход двух храмов в Нетешине. Речь идет о соборе "Неопалимая купина" и церкви Святой Параскевы.

В ПЦУ перешли или решили перейти общины Староконстантинова, Каменец-Подольского и Шепетовки.

Схватки в Каменце-Подольском

В Каменце-Подольском уже несколько дней подряд УПЦ МП отказываются покидать храм

Здесь священники УПЦ МП уже несколько дней подряд отказываются отдавать ключи от собора Александра Невского, являющегося главным православным собором. Прихожане устраивают крестные ходы, взяли церковь в кольцо, между ними происходят стычки

Священники УПЦ МП говорят о попытках захвата от ПЦУ, хотя община города проголосовала за переход храма к ПЦУ еще 8 апреля. Сторонники УПЦ МП не пускают туда ревизионную комиссию

В понедельник, 10 апреля, две сотни прихожан УПЦ МП блокируют вход в собор и не дают зайти в храм людям, требующим перехода собора в ПЦУ. Они принесли украинское знамя и поют молитвы. Кое-где между прихожанами возникают стычки.

В Ровенской обл. вообще запретили УПЦ МП

Ровенский облсовет на внеочередной сессии 10 апреля проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в Ровенской области и отменил решения своих предшественников, касающихся ее деятельности.

Это означает, что упразднен ряд уставов религиозных общин, а также передача им в пользование церквей и монастырей. В УПЦ МП тоже не планируют сдаваться и говорят, что церкви покидать не планируют.

В самом Ровно прекратили право пользования земельными участками для УПЦ МП.

Львов и область

Во Львове 5 апреля прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ. Теперь храм будет называться в честь Святого Юрия Победителя.

Переходу в ПЦУ пытались препятствовать неизвестные молодые люди. Однако в храме уже состоялось первое богослужение на украинском языке, а в воскресенье верующие ПЦУ уже посвятили там иву.

6 апреля в Сиховском районе Львова снесли незаконно возведенную церковь-киоск УПЦ МП. После чего мэр города Андрей Садовый в Telegram заявил, что УПЦ МП перестала существовать во Львове.

В Трускавце 10 апреля приход церкви святого Илии подал обращение о принятии в ПЦУ, такое решение было принято 9 апреля на собрании религиозной общины.

В Бориславе 8 апреля был опечатан храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП. Городской совет решил принять такое решение после того, какое общество обратилось к духовенству и прихожанам с предложением перейти в ПЦУ, но часть из них отказалась.

Винничина: церкви, перешедшие в ПЦУ, сейчас переполнены

В Винницкой обл. еще четыре общины присоединились к ПЦУ, передает "Укринформ". Это:

три общины в Жмеринском районе,

одну в Винницкой области.

Первые литургии на украинском языке прошли в храм и Архистратига Божьего Михаила с. Долгополевка Винницкого района, в храме Чуда Архистратига Божьего Михаила в Лопатинке Жмеринского района и в храме Святого Апостола Иоанна Богослова села Ров Жмеринского района.

В с. Грабовцы были противостояния верующих и священников УПЦ МП, которые препятствовали прихожанам совершать богослужения в церкви. Но верующие ПЦУ сумели отстоять свои права.

Украинский язык теперь звучит во время службы в Покровском храме с. Саинка Могилев-Подольского района и храм Святого Димитрия Солунского с. Поселок Гниванской общины, передает "20 минут ". Местное издание сообщило, что в церковь, перешедшие в ПЦУ, ныне переполнены верующими. Они сделали свой выбор осознанно.

Первая служба в с. Саинка, 6 апреля

"Храм был переполнен верующими, которые впервые молились в своей церкви на родном языке. Во время Молебня были провозглашены молитвы за Украину и победу украинского войска ", — говорится на странице Винницко-Барской епархии ПЦУ.

В Житомирской области пришлось срезать замок

В Иршанске Житомирской области 8 апреля более полтысячи жителей общины собрались возле Свято-Покровского храма, чтобы получить ключи от церкви, которая переходит в ПЦУ, передает "Суспільне".

Верующие сорвали замок на Житомирщине, где священник закрыл храм от ПЦУ

Ранее община и настоятель подписали соглашение, что он передаст ключи. Но священник УПЦ МП отказался переходить и, несмотря на договор, ключи спрятал. Поэтому община во главе со священником ПЦУ вошла в храм, просто срезав замок на дверях. Оттуда исчезли необходимые для богослужения вещи общины.

Черкасская область

В селе Малая Севастяновка Черкасской община храма Покрова Пресвятой Богородицы 8 апреля решила перейти в ПЦУ. Такую инициативу поддержали 110 прихожан.

Село Малая Севастяновка

Это не полный список, а лишь некоторые примеры тенденции, которая носит исторический характер. Своим шансом перейти в ПЦУ воспользовались также в Кировоградской области — там в прошлую пятницу в церкви с. Разумка впервые за 20 лет молились на украинском языке.

К сожалению, стычки при переходе общин к ПЦУ, иногда сопровождаются трагическими случаями. Так, 8 апреля в селе Липовец на Киевщине во время толкотни возле храма между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер 61-летний дедушка. У прихожанина Православной церкви Украины тяжелая болезнь сердца и умерла от сердечного приступа. Общество приняло решение о переходе храма в подчинение ПЦУ, но священник УПЦ МП препятствовал их доступу к храму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киево-Печерскую лавру уже 13-й день подряд отказывается покидать УП МП. Сегодня туда тоже должна была прийти комиссия Минкульта.

Священников УПЦ МП поймали на владении российскими паспортами. Среди них был и глава конфессии митрополит Онуфрий.

Сегодня оравшую под Лаврой фанатку УПЦ МП Викторию Кохановскую забрали в СБУ.