Скандал с избиением военного в Хмельницком получил продолжение: попов УПЦ МП собираются выселять

Местные жители уже пришли к церкви, чтобы потребовать УПЦ МП уйти

В Украине прогремел еще один громкий скандал с участием представителей УПЦ Московского патриархата. На сей раз события развернулись в Хмельницком, где священники избили украинского военнослужащего.

На происшествие отреагировал городской глава Александр Симчишин, который отметил, что этот случай является ярким примером того, почему УПЦ МП должна быть запрещена по всей Украине. Кроме того, он назвал религиозную организацию "ФСБшным притоном".

"На внеочередной сессии мы прекратим использование всех земельных участков (УПЦ МП, — ред.) на территории общины. Инициируем также решение областного и районного советов", — написал он.

Симчишин также призвал привлечь к ответственности священников, а полицейских, которые составили протокол на военного, уволить.

При этом возле храма уже начали собираться люди, которые требуют московских попов покинуть здание.

На фоне этого заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин записал видеообращение, в котором призвал людей вести себя цивилизовано и не уподобляться россиянам. Он также пообещал, что действиям священников будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, в полиции после этого дали свою оценку произошедшего и рассказали, за что пострадавшего военного привлекли к административной ответственности.