Священники УПЦ МП прямо в храме избили мужчину в военной форме, но полиция почему-то задержала солдата (видео)

Солдату разбили нос и повалили на землю

В одном из храмов УПЦ МП, митрополита которой отправили под домашний арест и подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии россии, произошел скандальный инцидент. Священник набросился с кулаками на украинского военного.

Видео с места событий опубликовал депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык.

Как стало известно, инцидент произошел в Хмельницком. На фоне событий, которые сейчас происходят в Лавре, боец-доброволец, который получил контузию и черепно-мозговую травму на фронте, пошел в московский храм чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

Московские попы избили воина руками и ногами, а затем повалили на землю. Избитый боец кричал, что не может дышать, но священника это не остановило, в ответ он заявил:

"Да мне нас***ть, можешь ты или нет, ч*о", — говорит агрессивный поп.

При этом, по словам депутата, прибывшие на место событий полицейские встали на защиту священников, которые распускали руки и задержали военного по статье 173 (мелкое хулиганство).

Случившееся вызвало настоящий резонанс среди украинцев в сети. Наши сограждане были шокированы инцидентом.

Стоит отметить, что бросаться на людей, по всей видимости, является нормой для представителей УПЦ МП. Так, например, совсем недавно монах оборвал провод камеры фотокору "Телеграфа" и угрожал журналистам.

Напомним, ранее мы писали, что что происходило в Лавре после вручения повестки "Паше Мерседесу".

Также мы сообщали, что сторонники УПЦ МП обругали главу комиссии Минкульта.