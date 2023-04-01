Прощальная гастроль "Паши Мерседеса": прихожане УПЦ МП в слезах провожали владыку под домашний арест (фото, видео)

Уже сегодня священнослужителю могут избрать меру пресечения

В субботу, 1 апреля, представители Службы безопасности Украины, проводившие обыски в здании Киево-Печерской Лавры, вручили митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (больше известному как "Паша Мерседес") подозрение. Известно, что он стал непосредственным фигурантом двух уголовных дел, поэтому уже сегодня ему должны избрать меру пресечения. Предварительно ею может стать домашний арест, однако пока официального подтверждения об этом нет.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который с самого утра следит за событиями вблизи святыни, стал свидетелем того, как десятки людей провожали владыку с криками "Спасибо СБУ! ".

Митрополит попрощался с верующими и уехал из Лавры

Однако были и те, кто провожал "Пашу Мерседеса" со слезами на глазах. Верующие кланялись владыке в ноги, целовали ему руки и просили благословения для детей.

Прихожане со слезами на глазах провожали митрополита

Стоит также отметить, что сегодня, к 12-ти часам, священнослужитель вызван на допрос, после которого будут решать вопрос об избрании для него меры пресечения.

По данным источников нашего издания, "Паша Мерседес" может оказаться под домашним арестом.

Ранее "Телеграф" опубликовал эксклюзивный фоторепортаж, на кадрах которого показал, что происходит в Лавре после вручения повестки митрополиту "Паши Мерседесу".