Молитвенные песнопения и куча полиции: что происходит в Лавре после вручения повестки "Паше Мерседесу" (фото)

Наместника Лавры от УПЦ МП подозревают сразу в двух уголовных правонарушениях, проводятся следственные действия

В субботу, 1 апреля, на территории Киево-Печерской лавры появилось не только немало прихожан, но и десятки сотрудников полиции и СБУ. Это связано с вручением подозрения митрополиту Павлу Лебедю (известный как "Паша Мерседес"). Верующие пытаются отстоять возможность церкви находиться на территории обители, между тем правоохранители проводят следственные действия.

В Лавре также побывал и корреспондент "Телеграфа". По его словам, в настоящее время здание, находящееся в полном распоряжении Павла Лебедя, окруженное полицейскими, там идут обыски.

На другой территории святыни находятся немало обычных граждан, они поют молитвы и выражают работникам полиции и СБУ свое недовольство их поведением.

Иконы в руках не останавливают большинство прихожан от выражения недовольства в адрес полицейских

Желающих встать на защиту "Паши Мерседеса" оказалось немало

Сам Павел Лебедь после получения подозрения (ее вручили в 7:30) скрылся со двора Лавры — сейчас он находится вместе с правоохранителями на обысках.

Павел Лебедь проводит СБУ в здание храма

Полиция продолжает работать

Священнослужители дискутируют с представителями СБУ

Агенты СБУ постоянно получают распоряжение от руководства

Однако о том, что Лебедь не покидал святыню, свидетельствует также и присутствие его "Мерседеса". Интересно, что такой дорогой автомобиль почему-то совсем не смущает прихожан, так ревностно защищающих что митрополита, что саму УПЦ.

Шикарный автомобиль, как для простого священнослужителя, да?

Интересно, интересовался ли кто-то из верующих, откуда у "Паши Мерседеса" такой автомобиль?

В верхнем храме Киево-Печерской лавры продолжается запланированная ранее служба.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что УПЦ МП должна была выселиться из Киево-Печерской лавры еще 29 марта. Соответствующее распоряжение было выдано Минкультом на основании расторжения договора аренды. Однако представители церкви отказались покидать территорию без решения суда.

30 марта местные прихожане обругали главу комиссии от Министерства культуры, прибывшей для инвентаризации, и заблокировали любой доступ к храмовым помещениям. На следующий день противостояние продолжилось — у стен Лавры также можно было увидеть противников УПЦ МП.