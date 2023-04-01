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Молитвенные песнопения и куча полиции: что происходит в Лавре после вручения повестки "Паше Мерседесу" (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Большинство верующих не могут подойти к зданию, где работают правоохранители Новость обновлена 01 апреля 2023, 11:10
Большинство верующих не могут подойти к зданию, где работают правоохранители. Фото Коллаж "Телеграфа"

Наместника Лавры от УПЦ МП подозревают сразу в двух уголовных правонарушениях, проводятся следственные действия

В субботу, 1 апреля, на территории Киево-Печерской лавры появилось не только немало прихожан, но и десятки сотрудников полиции и СБУ. Это связано с вручением подозрения митрополиту Павлу Лебедю (известный как "Паша Мерседес"). Верующие пытаются отстоять возможность церкви находиться на территории обители, между тем правоохранители проводят следственные действия.

В Лавре также побывал и корреспондент "Телеграфа". По его словам, в настоящее время здание, находящееся в полном распоряжении Павла Лебедя, окруженное полицейскими, там идут обыски.

На другой территории святыни находятся немало обычных граждан, они поют молитвы и выражают работникам полиции и СБУ свое недовольство их поведением.

Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Иконы в руках не останавливают большинство прихожан от выражения недовольства в адрес полицейских
Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Желающих встать на защиту "Паши Мерседеса" оказалось немало

Сам Павел Лебедь после получения подозрения (ее вручили в 7:30) скрылся со двора Лавры — сейчас он находится вместе с правоохранителями на обысках.

Павел Лебедь СБУ
Павел Лебедь проводит СБУ в здание храма
Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Полиция продолжает работать
Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Священнослужители дискутируют с представителями СБУ
Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Агенты СБУ постоянно получают распоряжение от руководства

Однако о том, что Лебедь не покидал святыню, свидетельствует также и присутствие его "Мерседеса". Интересно, что такой дорогой автомобиль почему-то совсем не смущает прихожан, так ревностно защищающих что митрополита, что саму УПЦ.

Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Шикарный автомобиль, как для простого священнослужителя, да?
Киево-Печерская лавра сегодня, фото
Интересно, интересовался ли кто-то из верующих, откуда у "Паши Мерседеса" такой автомобиль?

В верхнем храме Киево-Печерской лавры продолжается запланированная ранее служба.

Киево-Печерская лавра сегодня, фото

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что УПЦ МП должна была выселиться из Киево-Печерской лавры еще 29 марта. Соответствующее распоряжение было выдано Минкультом на основании расторжения договора аренды. Однако представители церкви отказались покидать территорию без решения суда.

30 марта местные прихожане обругали главу комиссии от Министерства культуры, прибывшей для инвентаризации, и заблокировали любой доступ к храмовым помещениям. На следующий день противостояние продолжилось — у стен Лавры также можно было увидеть противников УПЦ МП.

Теги:
#Киев #СБУ #Киево-Печерская лавра #Обыски #Митрополит Павел Лебедь