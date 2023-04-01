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Молитовні співи та купа поліції: що відбувається в Лаврі після вручення повістки "Паші Мерседесу" (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Більшість вірян не можуть підійти до будівлі, де працюють правоохоронці Новина оновлена 01 квітня 2023, 11:10
Більшість вірян не можуть підійти до будівлі, де працюють правоохоронці. Фото Колаж "Телеграфу"

Намісника Лаври від УПЦ МП підозрюють одразу у двох кримінальних правопорушеннях, проводяться слідчі дії

У суботу, 1 квітня, на території Києво-Печерської лаври з'явилося не лише чимало прихожан, а й десятки працівників поліції та СБУ. Це пов'язано із врученням підозри митрополиту Павлу Лебедю (відомий як "Паша Мерседес"). Віряни намагаються відстояти можливість церкви перебувати на території обителі, тим часом правоохоронці проводять слідчі дії.

У Лаврі також побував і кореспондент "Телеграфу". За його словами, наразі будівля, котра знаходиться у повному розпорядженні Павла Лебедя, оточений поліцейськими, там йдуть обшуки.

На іншій території святині перебуває чимало звичайних громадян, вони співають молитви і виказують працівникам поліції та СБУ своє невдоволення їхньою поведінкою.

Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Ікони в руках не зупиняють більшість прихожан від висловлення невдоволення на адресу поліцейських
Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Бажаючих стати на захист "Паші Мерседеса" виявилося чимало

Сам Павло Лебідь після отримання підозри (її вручили о 7:30) зник з подвір'я Лаври — наразі він знаходиться разом із правоохоронцями на обшуках.

Павло Лебідь СБУ
Павло Лебідь проводить СБУ до приміщення храму
Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Поліція продовжує працювати
Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Священнослужителі дискутують із представниками СБУ
Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Агенти СБУ постійно отримують розпорядження від керівництва

Однак про те, що Лебідь не покидав святині, свідчить присутність його "Мерседеса". Цікаво, що такий дорогий автомобіль чомусь зовсім не бентежить прихожан, котрі так ревно захищають що митрополита, що саму УПЦ.

Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Шикарна автівка, як для простого священнослужителя, еге ж?
Києво-Печерська лавра сьогодні, фото
Цікаво, чи цікавився хтось із вірян, звідки у "Паші Мерседеса" таке авто?

У верхньому ж храмі Києво-Печерської лаври продовжується запланована раніше служба.

Києво-Печерська лавра сьогодні, фото

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що УПЦ МП мала виселитися із Києво-Печерської лаври ще 29 березня. Відповідне розпорядження було видане Мінкультом на підставі розірвання договору про оренду. Однак представники церкви відмовилися полишати територію без рішення суду.

30 березня місцеві прихожани вилаяли очільницю комісії від Міністерства культури, яка прибула для інвентаризації, і заблокували будь-який доступ до храмових приміщень. Наступного дня протистояння продовжилося — під стінами Лаври також можна було побачити противників УПЦ МП.

Теги:
#Київ #СБУ #Києво-Печерська лавра #Обшуки #Митрополит Павло Лебідь