Молитовні співи та купа поліції: що відбувається в Лаврі після вручення повістки "Паші Мерседесу" (фото)

Намісника Лаври від УПЦ МП підозрюють одразу у двох кримінальних правопорушеннях, проводяться слідчі дії

У суботу, 1 квітня, на території Києво-Печерської лаври з'явилося не лише чимало прихожан, а й десятки працівників поліції та СБУ. Це пов'язано із врученням підозри митрополиту Павлу Лебедю (відомий як "Паша Мерседес"). Віряни намагаються відстояти можливість церкви перебувати на території обителі, тим часом правоохоронці проводять слідчі дії.

У Лаврі також побував і кореспондент "Телеграфу". За його словами, наразі будівля, котра знаходиться у повному розпорядженні Павла Лебедя, оточений поліцейськими, там йдуть обшуки.

На іншій території святині перебуває чимало звичайних громадян, вони співають молитви і виказують працівникам поліції та СБУ своє невдоволення їхньою поведінкою.

Ікони в руках не зупиняють більшість прихожан від висловлення невдоволення на адресу поліцейських

Бажаючих стати на захист "Паші Мерседеса" виявилося чимало

Сам Павло Лебідь після отримання підозри (її вручили о 7:30) зник з подвір'я Лаври — наразі він знаходиться разом із правоохоронцями на обшуках.

Павло Лебідь проводить СБУ до приміщення храму

Поліція продовжує працювати

Священнослужителі дискутують із представниками СБУ

Агенти СБУ постійно отримують розпорядження від керівництва

Однак про те, що Лебідь не покидав святині, свідчить присутність його "Мерседеса". Цікаво, що такий дорогий автомобіль чомусь зовсім не бентежить прихожан, котрі так ревно захищають що митрополита, що саму УПЦ.

Шикарна автівка, як для простого священнослужителя, еге ж?

Цікаво, чи цікавився хтось із вірян, звідки у "Паші Мерседеса" таке авто?

У верхньому ж храмі Києво-Печерської лаври продовжується запланована раніше служба.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що УПЦ МП мала виселитися із Києво-Печерської лаври ще 29 березня. Відповідне розпорядження було видане Мінкультом на підставі розірвання договору про оренду. Однак представники церкви відмовилися полишати територію без рішення суду.

30 березня місцеві прихожани вилаяли очільницю комісії від Міністерства культури, яка прибула для інвентаризації, і заблокували будь-який доступ до храмових приміщень. Наступного дня протистояння продовжилося — під стінами Лаври також можна було побачити противників УПЦ МП.