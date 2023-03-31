Роспропаганда пробила новое дно: показала "футбол" костями из Лавры (видео)

На видео ничего не указывает на то, что это действительно мощи и действительно украинские военнослужащие

В россии не смогли обойти тему с выселением УПЦ МП из Киево-Печерской лавры и выдали очередное уморительное заявление. Рупор кремля ольга скабеева показала видео, на котором якобы сотрудники СБУ играют в настольный футбол якобы мощами святых. А по информации пропагандистских пабликов, играли в футбол "мощами святых" сотрудники совсем другой структуры — ВСУ.

В эфире росТВ она заявила, что к русофобии и гонению на православие добавился "форменный сатанизм". Где именно было снято это видео и кем опубликовано остается загадкой.

На кадрах видно, как кто-то играет в настольный футбол. Ничто не указывает на то, что это действительно сотрудники СБУ, кроме счета "СБУ-5, Русня-0". К пластмассовым игрокам примотано что-то скотчем, как утверждает сама скабеева — это и есть мощи святых.

Об этом сказано и в описании видео, которое, к слову, написано с ошибками. Вместо "матч виходить божественим" на видео написано "видається" или "видасться" божественным. Также из двух языков состоит фраза "мощіный футбол". Незнание государственного языка сотрудниками СБУ вызывает сомнения в подлинности видео и наталкивает на мысль, что это очередной фейк российской пропаганды, который направлен на малограмотного зрителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правоохранители не была замечены в воровстве из Лавры, в отличие от самих монахов УПЦ. Накануне выселения они начали сдирать со стен иконы и выносить другую мебель.