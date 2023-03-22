"Боевые комары и выстрел Порошенко": кто свалил с ног российского эксперта в эфире у Соловьева (видеомемы)

Пользователи сети сделали много видеомемов с падением Карнеева

Накануне в эфире пропагандиста Владимира Соловьева стало плохо одному из экспертов. Мужчина потерял сознание и упал на пол студии. Это был экономист Андрей Карнеев, которому даже вызвали врача, отложив разговоры о "заговоре Запада и США против россии".

Сеть отреагировала на ситуацию свежими шутками. Падения Карнеева показывают под музыку групп "Nirvana" или "Disturbed", стреляют по нему из ружья, в частности Петр Порошенко, а также сравнивают звук падения со звуком заставки Netflix.

Общественная деятельница Мелания Подоляк отметила, что хотела бы собрать коллекцию таких падений россиян под песню группы "Nirvana". К видео с падающим экономистом она добавила падение забора на тело российского нациста Егора Просвирина, выпавшего голым из окна больше года назад.

Напомним, что "Телеграф" ранее сообщал о депутате госдумы рф, призвавшем захватить Турцию. По его мнению, пока страна приходит в себя от последствий катастрофического землетрясения, россия должна нанести удар.

Ранее во время заседания ОБСЕ представитель Латвии послал делегацию россиян матом. Это возмутило представителей россии, которые даже пытались вырвать из его рук флаг Украины.