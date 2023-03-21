"Не выдержал речи соловьева": в эфире у российского пропагандиста грохнулся в обморок эксперт (видео)

Российскому экономисту на эфире у соловьева неожиданно стало плохо

В эфире программы российского пропагандиста владимира соловьева один из экспертов упал в обморок. В студию пришлось вызывать врача в разгар очередной беседы про "заговор Запада и США против россии".

Видео поделился на своей странице в Фейсбук украинский нардеп Алексей Гончаренко. Речь идет о главе Школы востоковедения высшей школы экономики профессоре Андрее Карнееве.

АндреЙ Карнеев

На кадрах видно, как мужчина посреди обсуждения громко падает на пол студии. Все присутствующие кинулись к нему, а владимир соловьев попросил вызвать врача на площадку. Однако эксперт быстро оклемался и попытался встать на ноги, но его усадили на пол, чтобы избежать повторной потери сознания.

"Кто-то из "экспертов" не выдержал вечерний бред соловьева. Это наконец-то произошло", — подписал видео нардеп.

Врачи осмотрели Андрея Карнеева и отправили домой. Причина потери сознания остается неизвестной. В комментариях принялись шутить о том, что эксперт решил потерять сознание, нежели наговорить себе на Гаагу вместе с товарищами, а некоторые предположили, что это постанова.

Хитрый эксперт. Лучше упасть, чем наговорить на Гаагу.

Враньё вредит здоровью.

Доврался.

Может быть и наигранно чтобы просмотры увеличить! Это же долбодятлы!

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