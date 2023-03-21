"Не витримав промови соловйова": в ефірі у російського пропагандиста втратив свідомість експерт (відео)

Російському економісту на ефірі у соловйова несподівано стало погано

В ефірі програми російського пропагандиста володимира соловйова один з експертів втратив свідомість. У студію довелося викликати лікаря у розпал чергової розмови про "змову Заходу та США проти росії".

Відео поділився на своїй сторінці у Фейсбук український нардеп Олексій Гончаренко. Йдеться про голову Школи сходознавства вищої школи економіки професора Андрія Карнєєва.

Андрій Карнєєв

На кадрах видно, як чоловік серед обговорення голосно падає на підлогу студії. Усі присутні кинулися до нього, а володимир соловйов попросив викликати лікаря на майданчик. Проте експерт швидко оговтався і спробував стати на ноги, але його посадили на підлогу, щоб уникнути повторної втрати свідомості.

"Хтось з "експертів" не витримав вечірньої брєдятіни соловйова. Це нарешті сталося", - підписав відео нардеп.

Лікарі оглянули Андрія Карнєєва та відправили додому. Причина втрати свідомості залишається невідомою. У коментарях почали жартувати про те, що експерт вирішив знепритомніти, ніж наговорити собі на Гаагу разом із товаришами, а деякі припустили, що це постанова.

Хитрий експерт. Краще впасти, аніж наговорити на Гаагу.

Брехня шкодить здоров’ю.

Добрехався.

Можливо і награно щоб перегляди збільшити! Це ж довбодяги!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що депутат Держдуми Росії закликав захопити Туреччину. Поки що країна справляється з кризою після смертельних землетрусів росія має "завдати удару".