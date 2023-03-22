Мультсериал не впервые поднимает злободневные темы и высмеивает агрессоров

В популярном и рекордном по продолжительности мультсериале "Симпсоны" один из героев напомнил зрителям российского диктатора владимира путина. А длинный стол, показанный в новой серии, и вовсе считают отсылкой к подобному столу путина, который уже стал мемом.

Пользователи положительно оценили новую серию "Симпсонов" с намеками на российского лидера. В комментариях на ресурсе Simpsonsua бурно обсуждают как сюжет, так и конкретно стол.

Так, в 34 сезоне в 16 серии показан герой Кирк Ван Хутен. Как говорится в описании к видео, злодей стремится скрыть историческую правду, в частности вводит цензуру школьной программы. Одна из фраз персонажа: "Очистим историю ради вашей защиты".

По сюжету Кирка ожидает трагический конец, так что, возможно, эта серия станет очередным предсказанием от "Симпсонов". В комментариях зрители в восторге от новой серии:

"Этот павильон обязательно рухнет".

"Шикарная серия, очень качественно обыгравшая маразм х*йла, особенно со столом".

"Этот длинный стол выглядит таким знакомым. И шутка о Чернобаевке была меткой и уместной".

"Вся серия на самом деле о путине и о переиначении истории, а стол это просто очевидный референс!"

"Стеб над столом путина прикольный!"

"Ору со стола".

Фрагменты из новой серии "Симпсонов" уже разлетелись по сети. Зрители одобрительно отозвались на аналогии с путиным и его длинным столом, которые показали создатели мультсериала. Теперь фаны с нетерпением ожидают следующего эпизода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети смеются из-за случая в прямом эфире программы одного из российских пропагандистов. Гость прямо в студии потерял сознание, пока соловьев расплывался в своих нарративах.