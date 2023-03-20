"Була в мене велика росія, я ж її всю продав": в Украине сделали яркую пародию на "Парову машину" (видео)

Украинский музыкант переписал текст хита словами про россию

Не успел поутихнуть ажиотаж вокруг старой украинской песни "Парова машина", которая внезапно захватила тренды TikTok, как появилась пародия на нее, которая тоже за считанные дни стала популярной.

Музыкант Ярослав Миронюк (YARKIY) выпустил свою версию трека, полностью переписав текст про россию и диктатора владимира путина, — однако мотив в целом остался прежним, из-за чего легко узнается и запоминается.

Музыкант поделил свою композицию на несколько частей, в каждой из которых разный исполнитель.

Начало ведется от имени самого путина: "Була в мене велика росія, я ж її всю прос*ав. А на ті гроші росіян в окопи загнав, ой та й загнав. Окупанти тупі, згниєте в землі, за царя, за царя. А царьок-дурачок зайде в свій бункерок, куля в лоб, куля в лоб".

За ним продолжает министр обороны россии сергей шойгу: "Була в мене армія велика, я її обікрав".

Потом вступает и один из главных пропагандистов россии владимир соловьев: "Були в мене вілли у Європі, суд їх конфіскував, і тепер деб*лів в прямому ефірі я всіх прозомбував".

Дальше поют рядовые оккупанты, погибшие на украинской земле за царя: "А у мене ні**єна не було, параша на дворі, жив я на болоті, а тепер 200-ий я живу в землі", "Була в жінки пральная машина, я ж її собі вкрав. За таку машину за бутилку пива своє життя віддав".

Стоит заметить, что трек завирусился, за два дня с момента выхода его более 30 тысяч раз просмотрели на YouTube, и более миллиона раз просмотрели фрагменты из него в TikTok.

Мнения слушателей разделились, — одни положительно отреагировали на пародию, заявив, что она даже лучше оригинала. Другие же сочли, что это "что попало" и попытка хайпонуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как TikTok покорила юная украинская бандуристка.