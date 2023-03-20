"Була в мене велика росія, я ж її всю продав": в Україні зробили яскраву пародію на "Парову машину" (відео)

Український музикант переписав текст хіта словами про росію

Не встиг вщухнути ажіотаж довкола старої української пісні "Парова машина", яка раптово захопила тренди TikTok, як з’явилася пародія на неї, яка теж за лічені дні стала популярною.

Музикант Ярослав Миронюк (YARKIY) випустив свою версію треку, повністю переписавши текст про росію і диктатора володимира путіна, проте сам мотив залишився незмінним, через що легко впізнається і запам’ятовується.

Музикант поділив свою композицію на кілька частин, у кожній із яких різний виконавець.

Початок ведеться від імені самого путіна: "Була в мене велика росія, я ж її всю прос*ав. А на ті гроші росіян в окопи загнав, ой та й загнав. Окупанти тупі, згниєте в землі, за царя, за царя. А царьок-дурачок зайде в свій бункерок, куля в лоб, куля в лоб".

За ним продовжує міністр оборони росії сергій шойгу: "Була в мене армія велика, я її обікрав".

Потім вступає і один із головних пропагандистів рф володимир соловйов: "Були в мене вілли у Європі, суд їх конфіскував, і тепер деб*лів в прямому ефірі я всіх прозомбував".

Далі співають рядові окупанти, які загинули на українській землі за царя: "А у мене ні**єна не було, параша на дворі, жив я на болоті, а тепер 200-ий я живу в землі", "Була в жінки пральная машина, я ж її собі вкрав. За таку машину за бутилку пива своє життя віддав".

Варто зауважити, що трек завірусився, за два дні з моменту виходу його понад 30 тисяч разів переглянули на YouTube, і понад мільйон разів переглянули фрагменти з нього в TikTok.

Думки слухачів розділилися, — одні позитивно відреагували на пародію, заявивши, що вона навіть краща за оригінал. Інші ж визнали, що це "що попало" і спроба хайпонути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як TikTok підкорила юна українська бандуристка.