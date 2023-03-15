Безхатько у Дніпрі вразив перехожих танцем: він виявився травесті-дівою з 2000-х (відео)

Артист перетворився на безхатька, але він не втратив себе

В Україні знайшли травесті-зірку 2000-х, яка свого часу виступала на тематичних заходах по всій країні. Нині це безхатько, який дивує перехожих своїми хореографічними здібностями на вулицях Дніпра.

Саме завдяки цьому його почали регулярно знімати на відео в центрі міста. Нині чоловік став трендом у TikTok. Особливо ним зацікавился дівчина Ясміна, яка нині збирається допомогти чоловіку. Як розповідає дівчина на своєму каналі, вони вирішили знайти танцівника у центрі міста, коли побачили відео про нього. Зустріли його при виході з торгового центру:

"Подруга сказала повернися. Я повернулася і побачила цього чоловіка. Він говорить мені, що у мене дуже гарний відтінок шимерів. я думаю, що не кожна людина може про це знати", — розповідає дівчина.

На запитання, звідки він про це знає, безхатько відповів, що був візажистом. Сам родом із Запоріжжя. Однак у житті все так повернулося, що він залишився без домівки. Потім група пішла на площу, де вуличний музикант покликав його потанцювати. Як з’ясувалося, чоловіка звати Артем Темпалов — у минулому популярний на півдні країни травесті-артист, пише Вікіпедія.

"У коментарях дуже питали, чому він так круто рухається і чи йому потрібна допомога. Він був актором. Дівчинка розповіла, що зустрічала його на вулицях Києва. Розповідав, що він селебріті був, його вигнала родина, його підставили", — говорить Ясміна.

У двотисячних Артем працював у дуеті ще з одним травесті-колегою. Тоді вони називали себе Єва та Аврора. Ось їхнє фото з травесті-вечірки в Чернігові у 2009 році, про яку написало місцеве видання.

В іншому інтерв’ю для спеціалізованого російського квір-видання ще у 2008 році Артем розповідав, що мама довго не сприймала його ідентичність, однак пізніше змирилася. Попри це операцію по зміні статі він не планував, зокрема й через маму, для якої хотів залишитися сином. А ще планував згодом сім’ю.

Артист мав свою вебсторінку, де публікував фото з заходів і фотосесій. Вона розташована на якомусь старому російському сайті, тому вже не відкривається просто так.

"Avrora Chrysler — професійна акторська і хореографічна майстерність, неординарність, енергійність, різноплановість і блискуча передача образів, елітарність і комедія. Чому у старій пекінській опері всі жіночі партії виконували чоловіки? Бо тільки чоловік знає, якою має бути справжня жінка", — йдеться в описі.

Одне з фото артиста в образі Мерилін Монро

Також у Артема були сторінка у Facebook покинута з 2011 року. А також сторінка у забороненій соцмережі "ВКонтакте", яку він перестав вести в районі 2017 року.

Нині його знають, як безхатченка-танцюриста. В місцях, де грає вулична музика, часто зустрічаються дивні танцівники, але Артем відрізняється майстерністю рухів. Крім того, за словами Ясміни, його ще виокремлюють серед інших охайність і поставлений голос:

"Він відрізняється від бомжів, у нього поставлений говір, він не пропиває свої гроші, одразу видно, що людина-душа", — йдеться в одному з відео.

У коментарях просили оголосити збір допомоги чоловіку. Говорили також за пошук роботи для нього, оскільки колишня травесті-діва дійсно шукає її. Також до допомоги вирішила долучитися співачка Kola, під чию пісню "Біля серця" танцював Артем.