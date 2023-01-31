В Ірані молодій парі за танець на вулиці дали 10 років в'язниці (відео)

На відео дівчина була без хіджабу

В Ірані молоду пару засудили до 10,5 років ув’язнення за відео з виконанням танцю на одній із вулиць у місті Тегеран після його публікації в мережі. На суді їм відмовили в адвокаті.

Дівчину та її нареченого звинуватили у "поширенні пороку", а також у спробі "підриву національної безпеки". Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya.

Зазначається, що Астіяж Хагігі та її наречений Амір-Мохаммад Ахмаді, яким трохи більш як 20 років, були затримані правоохоронцями на початку листопада 2022 року. Напередодні вони опублікували у соцмережах відео, на якому пара танцювала на тлі Башти Азаді (Свободи) у Тегерані. На кадрах видно, що дівчина танцює без хіджабу, що суперечить правилам для жінок у цій країні.

Крім покарання у вигляді позбавлення волі, молода пара отримала також заборону на використання інтернету та виїзд за межі країни строком на два роки.

У матеріалі вказується, що за дівчині та її хлопцю на суді також було відмовлено у наданні адвоката. Цю ситуацію влада Ірану поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі гучного скандалу опинилася Хіба Абук — дружина футболіста збірної Марокко Ашрафа Хакімі. Активісти звинуватили її в тому, що вона не носить паранджу чи хіджаб.