В Иране молодой паре за танец на улице дали 10 лет тюрьмы (видео)

На видео девушка была без хиджаба

В Иране молодую пару приговорили к 10,5 годам тюремного заключения за видео с исполнением танца на одной из улиц в городе Тегеран, после его публикации в сети. На суде им отказали в адвокате.

Девушку и ее жениха обвинили в "распространении порока", а также в попытке "подрыва национальной безопасности". Об этом сообщает новостной канал Al Arabiya.

Отмечается, что Астияж Хагиги и ее жених Амир-Мохаммад Ахмади, которым чуть больше 20 лет, были задержали правоохранителями в начале ноября 2022 года. Накануне они опубликовали в соцсетях видео, на котором пара танцевала на фоне Башни Азади (Свободы) в Тегеране. На кадрах видно, что девушка танцует без хиджаба, что противоречит правилам для женщин в этой стране.

Помимо наказания в виде лишения свободы, молодая пара получила также запрет на использование интернета и выезд за пределы страны сроком на два года.

В материале указывается, что по девушке и ее парню на суде также было отказано в предоставлении адвоката. Данную ситуацию власти Ирана пока никак не прокомментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в центре громкого скандала оказалась Хиба Абук – супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими. Активисты обвинили её в том, что она не носит паранджу или хиджаб.