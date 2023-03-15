Бездомный в Днепре поразил прохожих танцем: он оказался травести-дивой из 2000-х (видео)

Артист превратился в бездомного, но он не потерял себя

В Украине нашли травести-звезду 2000-х, которая в свое время выступала на тематических мероприятиях по всей стране. Сейчас это бездомный, удивляющий прохожих своими хореографическими способностями на улицах Днепра.

Именно благодаря этому его начали снимать на видео в центре города. В настоящее время мужчина стал трендом в TikTok. Особенно им заинтересовалась девушка Ясмина, которая собирается помочь мужчине. Как рассказывает девушка на своем канале, они решили найти танцовщика в центре города, когда увидели видео о нем. Встретили его при выходе из торгового центра:

"Подруга сказала вернись. Я вернулась и увидела этого мужчину. Он говорит мне, что у меня очень хороший оттенок шиммеров. я думаю, что не каждый человек может об этом знать", — рассказывает девушка.

На вопрос, откуда он об этом знает, бездомно ответил, что был визажистом. Сам родом из Запорожья. Однако в жизни все так вернулось, что он остался без дома. Затем группа пошла на площадь, где уличный музыкант призвал его потанцевать. Как выяснилось, мужчину зовут Артем Темпалов — в прошлом популярный травести-артист на юге страны, пишет Википедия.

"В комментариях очень спрашивали, почему он так круто двигается и нужна ли ему помощь. Он был актером. Девочка рассказала, что встречала его на улицах Киева. Рассказывал, что он селебрити был, его выгнала семья, его подставили", — говорит Ясмина.

У двухтысячных Артем работал в дуэте еще с одним травести-коллегой. Тогда они называли себя Ева и Аврора. Вот их фото с травести-вечеринки в Чернигове в 2009 году, о которой написало местное издание.

В другом интервью для специализированного российского квир-издания еще в 2008 году Артем рассказывал, что мама долго не воспринимала его идентичность, однако позже смирилась. Несмотря на это, операцию по смене пола он не планировал, в том числе и через маму, для которой хотел остаться сыном. А еще планировал потом семью.

Артист имел свою веб-страницу, где публиковал фото с мероприятий и фотосессий. Она расположена на каком-то старом русском сайте, поэтому уже не открывается просто так.

"Avrora Chrysler — профессиональное актерское и хореографическое мастерство, неординарность, энергичность, разноплановость и блестящая передача образов, элитарность и комедия. Почему в старой пекинской опере все женские партии исполняли мужчины? Потому что только мужчина знает, какой должна быть настоящая женщина", — идет описании

Одно из фото артиста в образе Мэрилин Монро

Также у Артема страница в Facebook была заброшена с 2011 года. А также страница в запрещенной соцсети ВКонтакте, которую он перестал вести в районе 2017 года.

Сейчас его знают, как бездомного танцора. В местах, где играет уличная музыка, часто встречаются удивительные танцовщики, но Артем отличается мастерством движений. Кроме того, по словам Ясмины, его еще выделяют среди других чистоплотность и поставленный голос:

"Он отличается от бомжей, у него поставлен говор, он не пропивает свои деньги, сразу видно, что человек-душа", — говорится в одном из видео.

В комментариях просили объявить сбор пособия мужчине. Говорили также за поиск работы для него, поскольку бывшая травести-дева действительно ищет ее. Также к помощи решила присоединиться певица Kola, под чью песню "У серця" танцевал Артем.