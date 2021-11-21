Укр

Бывший бомж, помогавший Усику, брутально нокаутировал итальянца (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Микаэль Лаваль - Леонардо Бруццезе Новость обновлена 21 ноября 2021, 14:58
Микаэль Лаваль - Леонардо Бруццезе

Удивительная история у спортсмена.

В субботу, 20 ноября, на вечере бокса в Лондоне британский боксер нигерийского происхождения Микаэль Лаваль добыл впечатляющую победу нокаутом в поединке против итальянца Леонардо Бруццезе.

Поединок, который проходил в первом тяжелом весе (до 90,718 кг), завершился победой 26-летнего Лаваля. Уже в пятом раунде Микаэль размашистым ударом с правой уложил 28-летнего итальянца на настил ринга. Оправится от такого удара Леонардо уже не мог.

Непобедимый Лаваль добыл свою 15-ю победу в профи при отсутствии поражений. Бруццезе проиграл в седьмой раз, имея в своем послужном списке 20 побед.

Видео нокаута в бою Микаэль Лаваль — Леонардо Бруццезе:

Отметим, что судьба Лаваля напоминает сценарий из кино. После смерти матери он не сумел поладить ни с отцом, ни с отчимом и был вынужден в 13 лет скитаться по улицам Лагоса в поисках еды и кровли. В итоге посольство Великой Британии заприметило мальчика и сумело вывезти его в Лондон, где он стал знаменитым спортсменом. Добавим, что пару лет назад Микаэль находился в тренировочном лагере Александра Усика, который тогда выступал в 1-м тяжелом весе.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Киеве.

Теги:
#Бокс #Нокаут #Александр Усик
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