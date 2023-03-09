Заместитель начальника военкомата в Одесской области отрывался под российскую песню "Алкоголичка"

Сеть несколько удивлена, что для танцев выбрали русскую музыку

Заместителя начальника военкомата в Одесской области, где из-за скандалов ввели вручение повесток на камеру, заметили за танцами под российские песни. Муж танцевал под песню российского исполнителя Александра Ревву.

Как сообщает информресурс "Х**вая Одесса", заместитель начальника Болградского терцентра комплектования был замечен на танцах под песню "Алкоголичка". Мужчина в фиолетовой рубашке танцует на корпоративные до 8 марта, затем дает "пять" кому-то из коллег и продолжает танцевать с другой стороны.

Как видно из видео, речь идет о Владимире Руснаке. В частности, его фото есть на сайте Васильевского сельсовета.

Добавим, что Александр Ревва, под чьи песни танцевали во время корпоратива, не поддержал вторжение. Кроме того, по его же словам, исполнитель не посещал родной Донецк после оккупации 2014 года.

Напомним, в Одессе работникам военкомата выдали повестки после того, как появилось видео, где они таскают мужчину за ноги. Тем временем в Кременчуге местное заведение решило выдать женщинам приглашение на вечеринку до 8 марта в виде повесток. Но не всем это понравилось.