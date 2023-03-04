Выдача повесток: какие документы можно потребовать у представителя ТЦК перед вручением

Общая мобилизация в Украине продлена до 20 мая

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. Однако перед тем, как вам вручат документ, вы имеете полное право попросить у уполномоченного лица предоставить его документы, чтобы убедиться в том, что он действительно имеет право выдавать повестки.

Как пояснили в пресс-центре Министерства юстиции Украины в Facebook, в рамках общей мобилизации, внедренной в стране из-за военной агрессии рф, полиция продолжает останавливать граждан в возрасте 18-60 лет для проверки документов и вручения повесток для уточнения учетных данных. Однако каждый, прежде чем предоставить свои документы, имеет право спросить их и у уполномоченного лица.

О каких документах идет речь

По просьбе военнообязанного гражданина, которому выдается повестка, уполномоченное лицо должно предоставить:

служебное удостоверение или документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

указать основание, с учетом которого происходит проверка документов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Минюсте Украины объяснили украинцам, почему представители военкоматов повестки сейчас выдают совместно с полицией.