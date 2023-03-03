Почему повестки вручают с полицией: в Минюсте дали простое объяснение

Предстаивтели ТЦК не имеют права проверять документы у граждан, даже перед вручение повестки

Пока в Украине продолжается всеобщая мобилизация, всех волнует вопрос о том, кто может вручать повестки и в каких местах. Кроме того, представители территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) практически во всех случаях ходят в сопровождении полиции.

В Минюсте Украины объяснили почему так происходит и для чего это нужно. Также украинцам напомнили, что места вручения повесток четко не прописаны в законодательстве, а поэтому ограничений нет.

Представители "военкоматов" не имеют право проверять документы у граждан, поэтому их всегда сопровождают представители правопорядка, которые уполномочены это делать.

"Проверять документы должны право уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГМС, Гостаможслужбы и Вооруженных сил, которые определены в приказе коменданта", — сказано в сообщении Минюста.

Поэтому, чтобы не нарушать закон, полицейские сопровождают представителей ТЦК во время вручения повесток. Кроме них, повестки может вручать ряд других лиц, прописанных в ч. 1 Постановления КМУ 154. К ним относятся:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать украинцам, которые не получили повестку, хотя должны были. Гражданам советуют самостоятельно обращаться в ТЦК и СП для решения этого вопроса.