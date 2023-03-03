Чому повістки вручають із поліцією: у Мін’юсті дали просте пояснення

Представники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян, навіть перед врученням повістки

Допоки в Україні триває загальна мобілізація всіх хвилює питання про те, хто може вручати повістки та в яких місцях. Крім того, представники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) практично у всіх випадках ходять у супроводі поліції.

У Мін’юсті України пояснили, чому так відбувається і для чого це потрібно. Також українцям нагадали, що місця вручення повісток чітко не прописані у законодавстві, а тому обмежень немає.

Представники "військкоматів" не мають права перевіряти документи у громадян, тому їх завжди супроводжують представники правопорядку, які уповноважені це робити.

"Перевіряти документи мають право уповноважені представники Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, визначених у наказі коменданта", — сказано в повідомленні Мін’юсту.

Тому, щоб не порушувати закон, поліцейські супроводжують представників ТЦК під час вручення повісток. Крім них, повістки може вручати низка інших осіб, прописаних у ч. 1 Постанови КМУ 154. До них належать:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити українцям, які не отримали повістку, хоча мали. Громадянам радять самостійно звертатися до ТЦК та СП для вирішення цього питання.