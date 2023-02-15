Дві категорії українців можуть відмовитись від повістки: які документи потрібні

Підприємства, які можуть забронювати своїх працівників, визначає Кабінет міністрів України

Деякі категорії українців не підлягають призову під час мобілізації. Якщо у них є броня на місці роботи, то навіть після вручення повістки їх не призовуть до армії.

Докладно про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач, повідомляє Житомирський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Заброньовані чоловіки мають носити відповідні документи із собою.

Якщо військовозобов’язаний чоловік має броню на роботі або відстрочку від мобілізації, то повістку йому не вручать. Для цього потрібно показати працівникам військкомату відповідні документи. Якщо ж у вас їх при собі не було, то доведеться прийняти повістку, а потім з’явитися до ТЦК та СП із документами, щоб повістку анулювали.

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобов’язані громадяни, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Критерії та порядок, за якими підприємства чи установи відносять до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, встановлює Кабмін. Також заброньовані або ті, хто має відстрочку, не підлягають службі у військовому резерві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити після вручення повістки. Військовообов’язаний насамперед має з’явитися до військкомату.