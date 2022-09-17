Ще частина українців може уникнути мобілізації: хто не підлягає призову до армії

Деякі медики та студенти можуть бути звільнені від військової служби

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мобілізація все триває і набирає обертів. Правдиву інформацію часто важко відрізнити, а знайти конкретно ту вузькоспецілізовану, що підходить для себе чи членів сім'ї ще важче. Вважається, що медичні працівники є військовозобов'язаними, адже це та професія, яка є затребуваною на фронті.

Однак, це стосується не всіх медиків і тут, як і в будь-якому правилі, є свої винятки.

Адвокат, партнер Юридичної фірми "STATUS" Юлія Миколаєць розповіла, хто саме не підлягає мобілізації.

Медиків не можуть призвати, якщо вони:

є "заброньованими" на воєнний час та на період мобілізації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

є тимчасово непридатними до служби згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) через стан здоров'я. Це стосується лише терміну до шести місяців;

є батьками або опікунами, що виховують троє або більше дітей до 18 років;

мають дитину з інвалідністю підгрупи А до 18 років;

виховують дитину з інвалідністю, яка має порушення функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності категорій ІІ-ІІІ ступеня, або дитину з інвалідністю І чи ІІ групи для повнолітньої особи;

мають повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи. Це стосується дітей до 23 років;

виховують дітей до 18 років, які є сиротами чи позбавленими батьківського піклування;

самостійно виховують дитину до 18 років;

займаються доглядом за особою, яка цього потребує, відповідно до законодавства України.

Також є певні правила щодо мобілізації студентів-медиків. Не підлягають призову, якщо:

є здобувачами фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною чи дуальною формами;

є науковими і науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь;

є педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є дев'ять категорій громадян, яких не можуть мобілізувати на військову службу.