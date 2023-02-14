"Білий" квиток через здоров’я: повний перелік хвороб, з якими чоловіка не мобілізують

За наявності деяких захворювань військовозобов’язаних можуть визнати повністю непридатними до служби

В Україні продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це у свою чергу означає, що чоловіків продовжать призивати на службу. Однак існує низка захворювань, наявність одного з яких у військовозобов’язаного звільняє його від мобілізації.

Перелік захворювань визначено ст. 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Таким чином, чоловіка може бути звільнено від призову навіть у період воєнного стану в країні, повідомляють Факти ICTV.

Під час війни військовозобов’язані, які мають певні захворювання, поділяються на дві категорії: ті, хто повністю непридатний до служби, й ті, хто має обмежену придатність, тобто їх можуть призвати у разі потреби.

Список захворювань, що повністю звільняють чоловіка від військової служби:

активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;

активний прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів та систем;

ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо;

новоутворення.

Тут слід врахувати, що не всі типи онкологічних захворювань роблять людину повністю непридатною до служби. Військово-лікарська комісія визнає непридатність, якщо у вас є:

первинні (вторинні) новоутворення за наявності віддалених метастазів і за неможливості радикального хірургічного лікування;

лімфогрануломатоз, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів;

поліцитемія, мієлодиспластичні синдроми, які швидко та повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові та періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій із значними порушеннями функцій.

Хвороби крові та кровотворних органів

анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні). Порушення зсідання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани;

інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки);

всі види саркоїдозу, імунодефіцити.

Якщо ці хвороби швидко прогресують і порушують функції, тоді військовозобов’язаного не мобілізують.

Порушення ендокринної системи, а також порушення обміну речовин

усі хвороби щитовидної залози (за винятком новоутворень);

усі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз;

всі види ожиріння, функціональна гіпербілірубінемія, ліпоматоз.

ВЛК визнає вас непридатним до служби лише за умови, що ці хвороби мають значні порушення функцій.

Розлади психіки та поведінки

Чоловіка визнають непридатним до служби з виключенням з військового обліку, якщо він має яскраво виражені психічно захворювання, до яких відносять:

всі види деменції, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби;

розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летких розчинників, наркотичних речовин);

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з фазами, що часто повторюються;

тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами прийому їжі, зі зловживаннями речовинами, що не зумовлюють залежність);

параноїдний, шизоїдний, емоційно нестабільний, істеричний та інші розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мови та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади, пов’язані з психологічним розвитком та ін;

глибока та важка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

системні атрофії, екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистонії (крім вегетосудинної), дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична та енцефа.

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів.

дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.

Хвороби очей

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів;

відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми у розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

Хвороби вуха

стійкі значно виражені вестибулярно-гетативні розлади;

супроводжувані симптомами мен’єрівського захворювання;

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.

Хвороби серця

серцева недостатність ІІ-ІІІ стадії при некоронагенних та ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба ІІІ стадії;

інфаркт головного мозку або інсульт із значними порушеннями функцій;

хвороби артерій, артеріол та капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикоз та ін.) зі значними порушеннями кровообігу та функцій.

Хвороби органів дихання

хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїназ, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень;

абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші);

важка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

щелепно-лицеві аномалії (окрім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

хвороби апендикса;

непрохідності, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші) зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

токсичне ураження печінки, печінкова недостатність;

хронічні гепатити, фіброз та цироз;

холецистит, холангіт, панкреатит та інші;

пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини) зі значними порушеннями функцій.

Шкірні хвороби

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною лігніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера;

серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелт, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії;

вузликовий поліартеріїт та споріднені стани, некротизуючі васкулопатіями, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит;

анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими та значними змінами;

поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;

хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилля, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча зі значними порушеннями функцій;

остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому;

остеомаляція у дорослих;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

набуті деформації та дефекти пальців чи кінцівок із значними порушеннями функцій;

двосторонні ампутації верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонній ампутації нижньої кінцівки вище за рівень верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи

нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії із значними порушеннями функцій;

ниркова недостатність (IV-V стадії);

гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіче безпліддя надмірна крайня плоть, фімоз та парафімоз, лейкоплакія статевого члена;

гідронефроз, піонефроз, вторинний пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, інші хвороби нирки та сечоводу, зморщена мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій.

Вроджені вади розвитку

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

уроджені вади розвитку системи кровообігу;

уроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та неба;

інші вроджені вади розвитку органів травлення;

вроджені вади розвитку статевих органів;

уроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми та отруєння

тяжкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок та інше зі значним порушенням функцій;

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами;

термічні та хімічні опіки, відмороження, інші дії зовнішніх факторів;

травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, органів тазу, політравма;

травми верхніх та нижніх кінцівок: переломи кісток, травматичне ушкодження кровоносних судин, невиліковні металеві конструкції, переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу зі значними порушеннями функцій;

також сюди можна віднести травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь і периферичних нервів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що темпи мобілізації в Україні останнім часом стали активнішими. Капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин пояснив причини.