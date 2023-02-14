"Белый" билет по здоровью: полный список болезней, с которыми мужчину не мобилизуют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При наличии некоторых заболеваний военнообязанных могут признать полностью непригодными к службе
В Украине продлено действие военного положения и общей мобилизации, а это в свою очередь означает, что мужчин продолжат призывать на службу. Однако существует ряд заболеваний, наличие одного из которых у военнообязанного освобождает его от мобилизации.
Перечень заболеваний определен ст. 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Таким образом, мужчина может быть освобожден от призыва даже в период военного положения, сообщают Факты ICTV.
Во время войны военнообязанные, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории: те, кто полностью непригоден к службе, и те, кто имеет ограниченную пригодность, то есть, их могут призвать в случае необходимости.
Список заболеваний, которые полностью освобождают мужчину от военной службы:
- Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.
- Активный прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.
- Тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем.
- ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное.
- Новообразования
Здесь следует учесть, что не все типы онкологических заболеваний делают человека полностью непригодным к службе. Военно-врачебная комиссии признает непригодность, если у вас есть:
- первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и при невозможности радикального хирургического лечения;
- лимфогрануломатоз, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов;
- полицитемия, миелодиспластические синдромы, которые быстро и медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.
Болезни крови и кроветворных органов
- днемии (алиментарные, гемолитические, апластические). Нарушение свертываемости крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния;
- другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки);
- все виды саркоидоза, иммунодефициты.
Если эти болезни быстро прогрессируют и нарушают функции, тогда военнообязанного не мобилизуют.
Нарушение эндокринной системы, а также нарушение обмена веществ
- все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- все типы сахарного диабета;
- нарушения других эндокринных желез;
- все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз.
ВВК признает вас непригодным к службе лишь при условии, что эти болезни со значительными нарушениями функций.
Расстройства психики и поведения
Мужчину признают непригодным к службе с исключением с воинского учета, если у него есть ярко выраженные психически заболевания, к которм относят:
- все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни);
- расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических веществ);
- шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- (тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;
- поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами приема пищи, со злоупотреблениями веществами, которые не обусловливают зависимость);
- параноидное, шизоидное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием и др;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Болезни нервной системы
- системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие.
Болезни глаза
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслойка и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
Болезни уха
- стойкие значительно выраженные вестибулярновегетативные расстройства;
- сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.
Болезни сердца
- сердечная недостаточность II-III стадии при некоронагенных и ишемических болезнях сердца;
- гипертоническая болезнь III стадии;
- инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций;
- болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и др.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Болезни органов дыхания
- хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь;
- пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких;
- абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие;
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Болезни органов пищеварения
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;
- болезни аппендикса;
- непроходимости, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- токсическое поражение печени, печеночная недостаточность;
- хронические гепатиты, фиброз и цирроз;
- холецистит, холангит, панкреатит и другие;
- паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости со значительными нарушениями функций.
Кожные болезни
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;
- пузырчатка обыкновенная;
- герпетиформный дерматит;
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера;
- серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелт, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии;
- узелковый полиартериит и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит;
- анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, устойчивыми и значительными изменениями;
- полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций;
- остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща;
- кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций;
- двусторонние ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.
Болезни мочеполовой системы
- нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;
- почечная недостаточность (IV-V стадии);
- гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит;
- гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций.
Врожденные пороки развития
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба;
- другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Травмы и отравления
- тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и прочее со значительным нарушением функций;
- отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами;
- термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов;
- травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравма;
- травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлекаемые металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций;
- также сюда можно отнести травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что темпы мобилизации в Украине в последнее время стали более активны. Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил причины.