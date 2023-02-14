"Белый" билет по здоровью: полный список болезней, с которыми мужчину не мобилизуют

При наличии некоторых заболеваний военнообязанных могут признать полностью непригодными к службе

В Украине продлено действие военного положения и общей мобилизации, а это в свою очередь означает, что мужчин продолжат призывать на службу. Однако существует ряд заболеваний, наличие одного из которых у военнообязанного освобождает его от мобилизации.

Перечень заболеваний определен ст. 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Таким образом, мужчина может быть освобожден от призыва даже в период военного положения, сообщают Факты ICTV.

Во время войны военнообязанные, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории: те, кто полностью непригоден к службе, и те, кто имеет ограниченную пригодность, то есть, их могут призвать в случае необходимости.

Список заболеваний, которые полностью освобождают мужчину от военной службы:

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.

Активный прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем.

ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное.

Новообразования

Здесь следует учесть, что не все типы онкологических заболеваний делают человека полностью непригодным к службе. Военно-врачебная комиссии признает непригодность, если у вас есть:

первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и при невозможности радикального хирургического лечения;

лимфогрануломатоз, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов;

полицитемия, миелодиспластические синдромы, которые быстро и медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

днемии (алиментарные, гемолитические, апластические). Нарушение свертываемости крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния;

другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки);

все виды саркоидоза, иммунодефициты.

Если эти болезни быстро прогрессируют и нарушают функции, тогда военнообязанного не мобилизуют.

Нарушение эндокринной системы, а также нарушение обмена веществ

все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

все типы сахарного диабета;

нарушения других эндокринных желез;

все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз.

ВВК признает вас непригодным к службе лишь при условии, что эти болезни со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Мужчину признают непригодным к службе с исключением с воинского учета, если у него есть ярко выраженные психически заболевания, к которм относят:

все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни);

расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических веществ);

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

(тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами приема пищи, со злоупотреблениями веществами, которые не обусловливают зависимость);

параноидное, шизоидное, эмоционально нестабильное, истерическое и другие расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием и др;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистонии (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие.

Болезни глаза

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслойка и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

Болезни уха

стойкие значительно выраженные вестибулярновегетативные расстройства;

сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни сердца

сердечная недостаточность II-III стадии при некоронагенных и ишемических болезнях сердца;

гипертоническая болезнь III стадии;

инфаркт головного мозга или инсульт со значительными нарушениями функций;

болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и др.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь;

пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких;

абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие;

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

болезни аппендикса;

непроходимости, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

токсическое поражение печени, печеночная недостаточность;

хронические гепатиты, фиброз и цирроз;

холецистит, холангит, панкреатит и другие;

паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости со значительными нарушениями функций.

Кожные болезни

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера;

серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелт, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии;

узелковый полиартериит и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит;

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, устойчивыми и значительными изменениями;

полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций;

остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражение хряща;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонние ампутации верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;

почечная недостаточность (IV-V стадии);

гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит;

гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций.

Врожденные пороки развития

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Травмы и отравления

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и прочее со значительным нарушением функций;

отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами;

термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов;

травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравма;

травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлекаемые металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций;

также сюда можно отнести травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что темпы мобилизации в Украине в последнее время стали более активны. Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил причины.