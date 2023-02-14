Що робити після вручення повістки: майор ЗСУ дав відповідь

Олександр Мельничук розповів, що треба взяти із собою для проходження комісії

У ході мобілізації чоловіки у віці від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. При цьому нерідко їх видають не лише за місцем проживання, а й у громадських місцях. "Телеграф" розповість, якими мають бути наступні кроки військовозобов’язаного після отримання повістки.

Якщо чоловік отримав повістку до центру територіального комплектування та соціальної підтримки, то йому необхідно взяти із собою для проходження комісії свої документи, у тому числі медичні. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів майор Збройних Сил України Олександр Мельничук.

"На повістці є відривний корінець, який відправляють на місце роботи військовозобов’язаного і де громадянину мають надати вихідні для проходження медичної комісії", — зазначив Мельничук.

Після військово-лікарської комісії в ТЦК та СП звіряють дані, дивляться на результати й далі вже виписують військово-обліковий документ.

Майор додав, що кожен військовозобов’язаний чоловік в Україні має самостійно дбати про зміну своїх демографічних даних, наприклад, при народженні дитини, яка вказана у нього у військкоматі. Протягом семи днів чоловіку треба з’явитися у військкомат та уточнити дані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи чекати чоловікам в Україні повісток через "Дію".