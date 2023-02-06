"Нестача комунікації": Рєзніков пояснив причину роздачі повісток на вулицях

Не всі військовозобов’язані виконують приписи

В умовах військового часу та загальної мобілізації представники центрів комплектації ЗСУ часто змушені давати повістки чоловікам призовного віку на вулицях, оскільки не всі військовозобов’язані, які підпадають під критерії призову, стають на облік – через незнання чи інші причини.

Про це нагадав міністр оборони Олексій Рєзніков в інтерв’ю УП.

"Якщо ви військовозобов’язаний, жили в Києві, переїхали до Ужгорода, Львова, Тернополя, Чернівців — де б ви не знаходилися — повинні піти і стати на облік. Не всі це роблять", — заявив він.

Міністр наголосив, що представники центрів комплектації змушені давати повістки чоловікам призовного віку.

"Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він повинен з’явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він повинен з’явитися, показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "так, вік у мене призовний, але я маю якісь застереження, або маю 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", — заявив Резніков.

Він додав, що основний масив добровольців був у лютому-березні.

"Але Конституція України існує, ми з вами про неї вже згадували, і в ній є обов’язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов’язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки та оборони має право закликати тебе до ладу ", — заявив міністр.

Рєзніков заявив, що було б коректно вийти і говорити з народом, що ЗСУ зараз потрібно більше людей, але іноді причиною проблеми з видачі повісток у громадських місцях є нестача комунікації чи неякісна комунікація.

"Тут хто хоче може давати оцінки — що у моєму персональному кейсі, який ми з вами вже розібрали, що загалом. Зараз працівники Міноборони, медіа, сектор безпеки та оборони зробили єдиний медіа-хаб, ми працюємо на те, щоб це був one voice. Є вже промо-листівки, борди та ролики, які пропагуватимуть такі речі", — додав міністр.

Крім того, він наголосив, що в Україні мобілізацію оголошено з початку військового стану, а в законі про нього прописано певні норми.

"Є певні норми, які там зазначені за чисельністю, Генеральний штаб їх знає, і ми працюємо в цих нормах. Іде системна та планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці та дівчата, також поранені є. Але такого що- то "вау", як у росії — ні, такого у нас немає", — розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, чому до армії беруть не тих, хто хоче воювати.