"Недостаток коммуникации": Резников объяснил причину раздачи повесток на улицах

Не все военнообязанные выполняют предписания

В условиях военного времени и общей мобилизации представители центров комплектации ВСУ часто вынуждены давать повестки мужчинам призывного возраста, так как не все военнообязанные, подпадающие под критерии призыва, встают на учет – по незнанию или другим причинам.

Об этом напомнил министр обороны Алексей Резников в интервью УП.

"Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы — где бы вы ни находились — должны пойти и стать на учет. Не все это делают", — заявил он.

Министр подчеркнул, что представители центров комплектации вынуждены давать повестки мужчинам призывного возраста.

"Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не означает, что завтра он будет мобилизован. Он должен явиться, показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения, или у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", — заявил Резников.

Он добавил, что основной массив добровольцев был в феврале-марте.

"Но Конституция Украины существует, мы с вами о ней уже упоминали, и в ней есть обязанность гражданина Украины защищать свою страну. И если ты военнообязанный, подпадаешь под критерии, сектор безопасности и обороны имеет право призвать тебя в строй", — заявил министр.

Резников заявил, что было бы корректно выйти и говорить с народом, что ВСУ сейчас нужно больше людей, но иногда причиной проблемы по выдаче повесток в общественных местах является недостаток коммуникации или некачественная коммуникация.

"Здесь кто хочет может давать оценки — что в моем персональном кейсе, который мы с вами уже разобрали, что в общем. Сейчас работники Минобороны, медиа, сектор безопасности и обороны сделали единый медиа-хаб, мы работаем на то, чтобы это был one voice. Есть уже промо-листовки, борды и ролики, которые будут пропагандировать такие вещи", — добавил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в Украине мобилизация объявлена с начала военного положения, а в законе о нем прописаны определенные нормы.

"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает, и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь гибнут наши ребята и девушки, также раненые есть. Но такого что-то "вау", как в россии — нет, такого у нас нет", — рассказал Резников.

Напомним, ранее юрист объяснил, почему в армию берут не тех, кто хочет воевать.