Чи чекати українцям повістки у "Дії" - Федоров дав відповідь

Над створенням різних сервісів у "Дія" йде обговорення

В Україні триває загальна мобілізація, у зв’язку з чим багато наших громадян можуть отримати повістки. Перелік осіб, які можуть їх вручати визначені законодавством, проте з розвитком технологій людей почали цікавити питання, чи можуть вони отримати повістки онлайн, наприклад, через додаток "Дія".

Вичерпну відповідь на це запитання дав керівник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, наразі, незважаючи на безліч різних обговорень, такий функціонал до українського електронного сервісу державних послуг додавати не збираються.

"Є багато різних обговорень, але поки в розробці чогось подібного немає. Ми точно не будемо використовувати "Дію", щоб відправляти повістки", — заявив Федоров.

Він додав, що в додатку існує ще багато проблем, які потрібно вирішити, і вважає, що ними потрібно займатися.

"Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може в Україні чоловік відмовитись від вручення повістки.

Також ми повідомляли про те, як хвиля фейків про повістки сіє паніку про мобілізацію.