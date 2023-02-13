Чи чекати українцям повістки у "Дії" - Федоров дав відповідь
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Над створенням різних сервісів у "Дія" йде обговорення
В Україні триває загальна мобілізація, у зв’язку з чим багато наших громадян можуть отримати повістки. Перелік осіб, які можуть їх вручати визначені законодавством, проте з розвитком технологій людей почали цікавити питання, чи можуть вони отримати повістки онлайн, наприклад, через додаток "Дія".
Вичерпну відповідь на це запитання дав керівник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю "РБК-Україна".
За його словами, наразі, незважаючи на безліч різних обговорень, такий функціонал до українського електронного сервісу державних послуг додавати не збираються.
"Є багато різних обговорень, але поки в розробці чогось подібного немає. Ми точно не будемо використовувати "Дію", щоб відправляти повістки", — заявив Федоров.
Він додав, що в додатку існує ще багато проблем, які потрібно вирішити, і вважає, що ними потрібно займатися.
"Тому повісток в "Дії" не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі", — наголосив Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може в Україні чоловік відмовитись від вручення повістки.
Також ми повідомляли про те, як хвиля фейків про повістки сіє паніку про мобілізацію.