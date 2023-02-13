Ждать ли украинцам повесток в "Дії" - Федоров дал ответ

Над созданием различных сервисов в "Дія" идет обсуждение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в связи с чем многие наши граждане могут получить повестки. Перечень лиц, которые могут их вручать, определен законодательством, однако с развитием технологий людей начал интересовать вопрос, могут ли они получить повестки онлайн, например, через приложение "Дія".

Исчерпывающий ответ на данный вопрос дал руководитель Минцифры Михаил Фёдоров в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в настоящее время, несмотря на множество различных обсуждений, такой функционал в украинский электронный сервис государственных услуг добавлять не собираются.

"Есть много разных обсуждений, но пока в разработке чего-то подобного нет. Мы точно не будем использовать "Дія", чтобы отправлять повестки", — заявил Федоров.

Он добавил, что в приложении существует еще много проблем, которые нужно решить, и он считает, что ними нужно заниматься.

"Поэтому повесток в "Дія" не будет, а над другими сервисами бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, может ли в Украине мужчина отказаться от вручения повестки.

Также мы сообщали о том, как волна фейков о повестках сеет панику о мобилизации.